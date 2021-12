DO Aktie: Ruhig bleiben!

Der Do &-Kurs wird am 03.12.2021, 19:27 Uhr an der Heimatbörse Vienna mit 69.8 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Restaurants".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Do & beträgt das aktuelle KGV 18,55. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" haben im Durchschnitt ein KGV von 42,25. Do & ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Do & mit einer Rendite von 107,43 Prozent mehr als 99 Prozent darüber. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 15,99 Prozent. Auch hier liegt Do & mit 91,44 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Do &-Aktie beträgt dieser aktuell 72,68 EUR. Der letzte Schlusskurs (69,8 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-3,96 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Do & somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 76,4 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-8,64 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Do & ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. In Summe wird Do & auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.