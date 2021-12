DO Aktie: Ist das noch wichtig?

Für die Aktie Do & aus dem Segment "Restaurants" wird an der heimatlichen Börse Vienna am 28.12.2021, 07:42 Uhr, ein Kurs von 76.7 EUR geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Do & einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Do & jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Do & hat mit einer Dividendenrendite von 2,39 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3.14%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -0,75. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Do &-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Do &-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 73,12 EUR. Der letzte Schlusskurs (76,7 EUR) weicht somit +4,9 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (76,83 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,17 Prozent), somit erhält die Do &-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Do &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Do & mit einem Wert von 74,51 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 43,45 , womit sich ein Abstand von 71 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.