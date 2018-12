DOW-FLASH: US-Leitindex verliert rund 2 Prozent - Zweifel am Handelsdeal wachsen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine Verluste deutlich ausgeweitet und zuletzt rund 2 Prozent auf 25 303,73 Punkte eingebüßt. Anlegern zufolge wachsen die Zweifel daran, dass der am Wochenende erzielte Durchbruch im Handelsstreit zwischen den USA und China nachhaltig ist.



Für zusätzliche Verunsicherung sorgte, dass die Nato-Staaten Russland erstmals geschlossen vorgeworfen haben, mit neuen Marschflugkörpern gegen den INF-Abrüstungsvertrag über atomare Mittelstreckenwaffen zu verstoßen.