DOW-FLASH: US-Leitindex rutscht ins Minus - Industrieaktien unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial ist am Montag ins Minus gerutscht.



Zuletzt ging es für den US-Leitindex um 0,61 Prozent auf 25 181,63 Punkte nach unten. Am Freitag war das Börsenbarometer noch dank starker Arbeitsmarktdaten um fast 2 Prozent gestiegen und hatte ein Wochenplus von gut 3 Prozent eingefahren.