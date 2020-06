DOW-FLASH: US-Leitindex legt im späten Handel wieder zu - Guten Daten stützen

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat sich am Freitag nach einem schwankenden Handelsverlauf zuletzt wieder etwas weiter ins Plus vorgearbeitet.



Der US-Leitindex stieg um 1,20 Prozent auf 25 430,78 Punkte, nachdem er im frühen Handel noch mehr als 3 Prozent gewonnen hatte und einige Stunden später kurz ins Minus abgetaucht war.

Mit den jüngsten Kursgewinnen konnte sich der Dow wieder etwas von dem panikartigen Kursrutsch am Vortag erholen. Eine düstere Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank Fed und die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle hatten die Anleger am Donnerstag in die Flucht getrieben. Für etwas Zuversicht sorgten am Freitag nun erfreuliche Konjunkturdaten: Das von der Universität Michigan erhobene Verbrauchervertrauen war im Juni stärker als erwartet gestiegen./la/he