DOW-FLASH: US-Leitindex kurz im Minus - Kursverluste bei GE belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist die jüngste Aufwärtsbewegung am Dienstag ins Stocken geraten.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büßte seine Tagesgewinne zwischenzeitlich komplett ein und stand zuletzt nur noch minimal höher. Auf die Stimmung drückten Kursverluste bei den Aktien des Mischkonzerns General Electric (GE) , die nach einer skeptischen Studie der Bank JPMorgan am Index-Ende um knapp 4 Prozent fielen.