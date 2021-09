DOW-FLASH: Leitindex deutlich im Minus - Haushaltspoker sorgt für Nervosität

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Kurz vor wichtigen politischen Entscheidungen hat die Nervosität der Anleger an der Wall Street spürbar zugenommen.



Die wichtigsten Indizes verzeichneten am Donnerstag nach einem verhaltenen Start zuletzt durchweg Verluste. Die deutlichsten Abschläge musste der Leitindex Dow Jones Industrial hinnehmen, der 1,21 Prozent auf 33 974,91 Punkte einbüßte.

Der US-Kongress hat in letzter Minute einen drohenden Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte abwenden wollen. An diesem Donnerstag sollte zunächst im Senat über eine Übergangsfinanzierung für die Regierung bis Anfang Dezember abgestimmt werden. Ein Votum im Repräsentantenhaus war kurz danach geplant, um die Budgetregelung schließlich noch kurz vor Ablauf einer entscheidenden Frist um Mitternacht Washingtoner Zeit in Kraft zu setzen.

Darüber hinaus sorgen die anhaltenden Lieferengpässe in der Wirtschaft weiter für Verunsicherung. Sie hängen größtenteils mit pandemiebedingten Nachholeffekten zusammen./la/he