DOW-FLASH: Kursrutsch nach Zinsentscheid - 'Weitere Senkungen kein Selbstläufer'

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed erst mit etwas Verzögerung negativ reagiert.



Zuletzt büßte der US-Leitindex noch 1,25 Prozent auf 26 859,31 Punkte ein, womit er sich etwas über seinem Tagestief stabilisierte. Auch die anderen Indizes an der Wall Street gingen auf Talfahrt.

Die Währungshüter hatten zwar - wie weithin erwartet - erstmals seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt gesenkt. Sie hätten allerdings kaum eine Chance gehabt, die Anleger positiv zu überraschen, und die Minderheit enttäuscht, die auf eine Senkung um einen halben Prozentpunkt gesetzt habe, schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zudem mache die höchste Zahl an Abweichlern in der Amtszeit des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell "weitere Zinsschritte nicht zu einem Selbstläufer". Zwei der zehn Mitglieder des Fed-Offenmarktausschusses hatten gegen die Mehrheit für unveränderte Zinsen gestimmt./gl/fba