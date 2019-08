DOW-FLASH: Kurse fallen - Handelskrieg tobt

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der tobende Handelskrieg zwischen China und den USA lässt die Kurse am US-Aktienmarkt fallen wie Steine.



Am Montag gingen alle wichtigen Indizes tief in die Knie. Der Leitindex Dow Jones Industrial sackte zuletzt um 3,3 Prozent ab auf 25 613,57 Punkte. Dem marktbreiten S&P 500 erging es ähnlich mit einem Minus von 3,4 Prozent auf 2833,24 Punkte.

Noch schlimmer erwischte es den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 mit minus 4,1 Prozent auf 7380,59 Punkte. Zyklische Technologie-Aktien reagieren in Phasen einer drohenden Konjunkturabkühlung für gewöhnlich besonders sensibel.

Dem aktuellen Absturz an den US-Börsen gingen im Juli noch Rekordstände voraus beim Dow, S&P und Nasdaq. Diese Euphorie ist nun vorbei. Der Grund ist der Handelskrieg, der am Montag eine weitere Eskalationsstufe erreichte, indem China Gegenmaßnahmen gegen angekündigte US-Zollerhöhungen ergriff und damit die Sorgen der Anleger vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung vergrößerte. Allein der Dow-Index hat seit seinem Rekord bei 27 398 Punkten Mitte Juli nun schon sechseinhalb Prozent verloren./ajx/stk