DOW-FLASH: Index setzt sich dank konstruktiver Zollgespräche im Plus ab

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf weitere konstruktive Gespräche zwischen China und den USA hat am Freitag den US-Börsen ins Plus verholfen.



Der Dow Jones Industrial startete zwar schwach in den Handel, nachdem die USA am Freitag wie angekündigt die Sonderzölle für Einfuhren aus China deutlich nach oben schraubte. Zwei Stunden vor Schluss konnte der Leitindex seine Verluste dann aber ausgleichen und arbeitete sich in der Folge sogar ins Plus vor. Zuletzt gewann er 0,61 Prozent auf 25 986,16 Punkte. Sein Wochenminus reduzierte er so auf runde 2 Prozent.

Die aktuelle Gesprächsrunde im Zollstreit war am Freitag in Washington zu Ende gegangen. Ermutigend wirkten erste Aussagen von US-Finanzminister Steven Mnuchin gegenüber dem Sender CNBC, die später mit ähnlichen Worten auch von US-Präsident Donald Trump in einer Twitter-Nachricht bestätigt wurden. Demnach sind die Diskussionen mit den Vertretern aus China konstruktiv geführt worden und sollen fortgesetzt werden./tih/mis