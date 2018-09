DOW-FLASH: Index rutscht etwas ab - Trump will China-Zölle weiter vorantreiben

Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial ist am Freitag nach anfänglichen Gewinnen mit 0,17 Prozent auf 26 100,25 Punkte etwas ins Minus gerutscht.



Auslöser war ein Agenturbericht, wonach US-Präsident Donald Trump die Einführung von zusätzlichen Zöllen auf chinesische Waren weiter vorantreiben. Trotz der Versuche des US-Finanzministeriums, die Gespräche mit China wieder aufzunehmen, wolle Trump Zölle auf Waren in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar einführen, erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg von eingeweihten Personen./gl/men