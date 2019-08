DOW-FLASH: Bemerkenswerte Aufholjagd

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt haben die Kurse am Donnerstag ihre Aufholjagd vom Vortag auf beeindruckende Weise fortgesetzt.



Der marktbreite und damit besonders aussagekräftige S&P 500 sowie der technologielastige Nasdaq 100 machten ihre bislang in dieser Woche aufgelaufenen Verluste mit einem Plus von zuletzt 1,6 beziehungsweise 1,8 Prozent vollständig wett. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 1,1 Prozent, steht seit dem Schluss am vergangenen Freitag aber noch etwas im Minus.

Noch zu Wochenbeginn hatte eine weitere Eskalationsstufe im Handelskrieg zwischen den USA und China eine Verkaufswelle ausgelöst. Inzwischen zeigt sich bei den Anlegern aber wieder Zuversicht. Gute Konjunkturdaten aus China am Donnerstag zusammen mit vorerst ausbleibenden negativen Nachrichten von der amerikanisch-chinesischen Handelsfront gaben ebenso Auftrieb wie die weltweit sehr lockere Geldpolitik der Notenbanken. So hatten zur Wochenmitte die Zentralbanken Indiens, Neuseelands und Thailands ihren Zins überraschend deutlich gesenkt.

Stark präsentierten sich am Donnerstag auch die europäischen Börsen, wo in Frankfurt, Paris und London die Leitindizes mit deutlichen Gewinnen jeweils auf Tageshochs schlossen. Auch beim EuroStoxx 50 war dies der Fall. Aus charttechnischer Sicht ist dies ein positives Signal./ajx/fba