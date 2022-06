DOW-Aktie: Europäische Aktionäre dürfen sich heute freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Finanztrends Video zu Dow



mehr >

Für europäische Aktionäre positiv! Asiatische Aktien schlossen überwiegend im Minus, während europäische Aktien im Plus notieren. Die frühen Anzeichen des US-Futures-Index deuten darauf hin, dass die Wall Street am Donnerstag höher eröffnen könnte. Um 7.40 Uhr ET lagen die Dow-Futures 142,00 Punkte im Plus, die S&P 500-Futures legten 22,00 Punkte zu und die Nasdaq 100-Futures stiegen um 84,75 Punkte. Nach… Hier weiterlesen