DOSB unterstützt Special Olympics Bewerbung / Special Olympics Deutschland und Berlin wollen Weltspiele 2023 ausrichten (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Das Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) hatsich hinter die Bewerbung von Special Olympics Deutschland (SOD) undder Sportmetropole Berlin um die Special Olympics Weltspiele 2023gestellt. "Dieses Projekt verdient unsere vollste Unterstützung.Berlin wäre ein wunderbarer Schauplatz für dieses begeisterndeSportevent, das ein schönes Beispiel für die inklusive undintegrative Kraft des Sports ist", sagte Präsident Alfons Hörmann beieiner DOSB-Präsidiumssitzung in Berlin. Zuvor hatten AthletensprecherMark Solomeyer (Bad Ems) und SOD-Geschäftsführer Sven Albrecht überdie Bewerbung berichtet.Zu den Weltspielen werden mehr als 7000 Athletinnen und Athletenaus 180 Nationen und 3500 Offizielle erwartet. Die Eröffnungsfeierist im Olympiastadion geplant, die Schlussfeier auf der Straße des17. Juni. Die Entscheidung über die Vergabe fällt am 12./13. November2018. Sie wird vom Board von Special Olympics Internationalgetroffen. Berlins Konkurrent ist Moskau.Special Olympics Deutschland (SOD) ist die deutsche Organisationder weltweit größten, vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC)offiziell anerkannten Sportbewegung für Menschen mit geistiger undmehrfacher Behinderung.Ole Bischof und Walter Schneeloch kandidieren nicht mehrOle Bischof informierte das DOSB-Präsidium, dass er bei derMitgliederversammlung im Dezember dieses Jahres in Düsseldorf nichterneut als Vizepräsident Leistungssport kandidieren werde. "Diezeitliche Vereinbarkeit von Ehrenamt und Beruf ist insbesondere inmeiner aktuellen Lebensphase nicht einfach", sagte der 38 Jahre alteJudo-Olympiasieger von Peking 2008, der 2014 ins DOSB-Präsidiumgewählt worden war. Er dankte dem Team für die sehr guteZusammenarbeit in den vergangenen dreieinhalb Jahren und kündigte an,dem Sport über seine Amtszeit hinaus erhalten zu bleiben. "Dieaktuellen Fortschritte bei der Leistungssportreform machen Mut fürdie Zukunft. Die guten Ergebnisse von Team D in Rio 2016 undPyeongchang 2018 lassen hoffen, dass auch hier eine nachhaltigeTrendwende eingeläutet wurde", erklärte Bischof.Wie bereits bekannt, wird auch Walter Schneeloch, VizepräsidentBreitensport/Sportentwicklung, bei der Mitgliederversammlung imDezember in Düsseldorf nicht wieder antreten.Werkmann Chefin de Mission bei Olympischen JugendspielenZur Chefin de Mission bei den anstehenden OlympischenJugendspielen in Buenos Aires (6. bis 18. Oktober 2018) wurde die fürNachwuchsleistungssport zuständige DOSB-Ressortleiterin KatrinWerkmann ernannt. Das Präsidium stimmte dem Vorschlag des Vorstandszu. Dem ursprünglich für dieses Amt vorgesehenen DirkSchimmelpfennig, Vorstand Leistungssport des DOSB, ist der dauerhafteAufenthalt vor Ort auf Grund der sich aus der Leistungssportreformergebenden besonderen Verpflichtungen nicht möglich.Basketballerin Paulina Fritz nimmt in Buenos Aires am YoungChange-Maker Programm teilBasketballerin Paulina Fritz (Hagen) wird als Botschafterin im"Young Change-Maker"-Programm des Internationalen OlympischenKomitees (IOC) zum erweiterten Kreis der Mannschaftsleitung desJugend Team Deutschland gehören. Die 21-Jährige hat als Hintergrundneben leistungssportlichen Erfolgen im Nachwuchsbereich nach einemAuslandsaufenthalt in Guatemala auch sehr gute Spanischkenntnisse.