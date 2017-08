Frankfurt (ots) - Als langjähriger offizieller Fotopartner desDeutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) unterstützt picture alliancedas Bundesprogramm "Integration durch Sport"(www.integration-durch-sport.de; https://twitter.com/DOSB_Integra).Gemeinsam veranstalten der DOSB und picture alliance denFotowettbewerb "Mein Leben im Verein", der die verschiedenenPerspektiven des Integrationsprozesses am Beispiel des Sports zeigensoll.Sportvereine sind nicht nur Orte der Bewegung, der Geselligkeitund Tradition, sie leisten auch einen erheblichen Beitrag bei derIntegration. Der Fotowettbewerb richtet sich an Menschen mitZuwanderungsgeschichte. Gefragt ist ihre Sicht auf eine der ältestendeutschen Kultureinrichtungen - auf die sportlichen undnichtsportlichen Angebote, die Regeln, die Wettbewerbe, den Umgangmiteinander und mit den Vereinstraditionen. Teilnehmer/innen könnenihre Bilder bis zum 1. Oktober in den Kategorien "Vereinsleben","Zusammenleben" und "Sportleben" einreichen.Die besten Beiträge werden von einer hochkarätigen Juryausgewählt, zu der die Geschwister Selin und Timur Oruz (beideMannschaftsbronze im Hockey bei den Olympischen Spielen in Rio), derSchauspieler Adnan Maral (Türkisch für Anfänger), die Autorin,Moderatorin und ehemalige Fußballspielerin Shary Reeves sowie derdpa-Cheffotograf Michael Kappeler zählen. Die Schirmherrschaft desWettbewerbs übernimmt der DOSB-Vizepräsident Breitensport undSportentwicklung Walter Schneeloch.Die Sieger werden Ende des Jahres bei einer Preisverleihung imDeutschen Sport & Olympia Museum in Köln geehrt, die Fotos in einerAusstellung präsentiert. Den Vereinen, in denen die Gewinner Sporttreiben, winken attraktive Geldpreise, den Hobby-Fotografinnen und-Fotografen die Möglichkeit, ihr Können in einem Fotokurs mit einempicture alliance-Fotografen auszubauen.Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen unter:www.meinlebenimverein.deÜber picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH ist als 100%iges Tochterunternehmender dpa Deutsche Presse-Agentur auf dem Gebiet der Bildproduktion,-Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen inDeutschland. Unter www.picture-alliance.com betreibt sie einContentportal mit aktuell 50 Mio. Bildern, Grafiken und Videos. Durchdie Zusammenarbeit mit 250 Partneragenturen weltweit bietet sie einebreite Abdeckung aller wichtigen Themenbereiche - von Nachrichten,Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bishin zu Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüberhinaus Medienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung DeutscheSporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Über Integration durch SportDie Integration von Menschen anderer Herkunft ist ein wichtigesThema für den DOSB, seit 28 Jahren beschäftigt er sich damit imRahmen des Bundesprogramms "Integration durch Sport" (IdS). Dieseswird seither zuverlässig vom Bundesministerium des Innern (BMI) undvom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) gefördert. Imvergangenen Jahr erhöhte das BMI die Fördersumme aufgrund dergestiegenen Zahl von Zugewanderten um 6 Millionen auf 11,4 MillionenEuro. Damit einhergehend wurde IdS auf die neue Zielgruppe derGeflüchteten ausgeweitet und angepasst. Aktuell sind 16Landessportbünde, 2200 programmnahe Vereine und 100 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter in das Bundesprogramm involviert.Pressekontakt:Nicole LambrechtTel: +49 69 2716 - 34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell