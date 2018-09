DOSB New Media sichert sich Rechte an Volleyball WM und überträgt alle Spiele der Männer und Frauen Live auf SPORTDEUTSCHLAND.TV

Unterföhring (ots) - Die DOSB New Media GmbH, Betreiberin desOnline-Senders Sportdeutschland.TV, hat sich im Rahmen einerLizenzvereinbarung mit IMG Germany die Exklusiv-Rechte an denÜbertragungen der Volleyball-Weltmeisterschaften der Männer undFrauen 2018 gesichert. Vom 09. September an bietet dasSport-Streamingportal seinen Usern Volleyball der Extraklasse.Über 200 Spiele, mehr als 40 Tage Weltklasse Volleyball am Stück:Sportdeutschland.TV wird ab dem 10. September die Destination derdeutschen Volleyballfans und zeigt die Volleyball Highlights desJahres von der ersten bis zur letzten Minute Live und On demand. Mitdabei die deutsche Frauen-Nationalmannschaft.Die "Schmetterlinge", so der Spitzname der deutschen Auswahl,wollen bei den Titelkämpfen in Japan einen Überraschungscoup landenund es ihren männlichen Pendants von 2014 nachmachen. Diese hatten inPolen vor vier Jahren sensationell die Bronzemedaille gewonnen. Livezu sehen war der historische Erfolg ebenfalls auf Sportdeutschland.TV"Kurz nach unserem Launch 2014 gewannen die deutschen Männerüberraschend Bronze in Polen und das Live auf SPORTDEUTSCHLAND.TV.Dass wir dieses Mal neben den Männern auch die WM der Frauenübertragen, unterstreicht unser Vertrauen in den deutschenVolleyball", so DOSB-New-Media-Geschäftsführer Björn Beinhauer."Vielleicht gelingt es den Schmetterlingen eine ähnlicheVolleyball-Euphorie zu entfachen, wie es 2014 die deutschen Männer2014 geschafft haben."Jeweils 24 Mannschaften, unterteilt in vier Gruppen, nehmen an denKämpfen um die Weltmeisterschaftskrone teil. Die Auswahl desdeutschen Volleyball-Verbands (DVV) trifft mit den Niederlanden undJapan gleich auf zwei Top-Ten Teams aus der Weltrangliste in derGruppenphase.Die Männer warten außerdem mit einer Premiere auf. Erstmals in derGeschichte der Weltmeisterschaft sind mit Italien und Bulgarien zweiLänder Gastgeber einer WM.Start in die WM-Übertragungen ist der 09. September mit denEröffnungsspielen der Männer zwischen Italien und Japan sowieBulgarien und Finnland. Das Finale der Männer findet am am 30.September in Turin statt. Gleichzeitig schlagen auch die Frauen beider am 29. September startenden WM auf. Los geht´s für die deutschenFrauen direkt am 29.09. um 08:40 Uhr gegen die Niederlande. AlleÜbertragungen finden Sie auf: www.sportdeutschland.tv/volleyballÜber Sportdeutschland.TVSportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv) ist der vomDeutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gegründete Online-Sportsender.Die im August 2014 gestartete Internetplattform will mehr Vielfalt indie Sportberichterstattung bringen. Unter dem Motto "Sport entdecken,Sport erleben" zeigt das Internetangebot Liveübertragungen undOn-demand-Videos aus einer Vielzahl von Sportarten. Das Programmumfasst neben nationalen und internationalen Großereignissen diverseBundesligen sowie Highlights, Zusammenfassungen undHintergrundberichte rund um Sport, sportliche Leistungen und dieMenschen und Geschichten dahinter.Über die DOSB New Media GmbHDie DOSB New Media GmbH, das Unternehmen hinterSportdeutschland.TV, wurde im Jahr 2011 vom DOSB, dem Spitzenverbanddes Deutschen Sports mit Sitz in Frankfurt am Main gegründet. Sie hatdas Ziel und den Auftrag, innovative Onlineanwendungen für dendeutschen Sport zu entwickeln. Im Mittelpunkt derUnternehmenstätigkeit steht die Übertragung von Sportveranstaltungenauf dem eigenen Online-Sportsender Sportdeutschland.TV. Seit Mitte2015 gehört das Unternehmen mehrheitlich zurProSiebenSat.1-Mediengruppe. Geleitet wird die DOSB New Media GmbHvon den Geschäftsführern Björn Beinhauer und Michael Gerhäußer.Unternehmensstandort ist Unterföhring bei München.Pressekontakt DOSB New MediaT +49 89 9507 7350presse@dosbnewmedia.dewww.presse.sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuell