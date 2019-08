DONTTRUSTRÜDIGER geht in die zweite Phase - Zukunftspakt Apotheke setzt erfolgreiche Social-Media-Kampagne fort (FOTO)

Essen/Offenburg (ots) -Am 07. August 2019 startete die zweite Phase von#DONTTRUSTRÜDIGER. Im Rahmen der Social-Media-Kampagne des von NOWEDAund Hubert Burda Media gegründeten "Zukunftspakts Apotheke" werdenzehn neue Spots auf Youtube, Facebook, Instagram und Snapchatveröffentlicht. Auch die neue Kampagnenphase richtet sich an eineonline-affine Zielgruppe: Sie soll auf das ThemaArzneimittelsicherheit aufmerksam machen und die hoheVersorgungsqualität durch die Vor-Ort-Apotheken kommunizieren.Weiterhin soll "Don't trust Rüdiger" den Traffic auf dieapothekereigene Bestellplattform IhreApotheken.de, die eine Säule desZukunftspakts Apotheke darstellt, fördern. Am Erfolg der beidenersten Clips - es wurden auf allen Kanälen zusammen eine Reichweitevon fast zwei Millionen User erzielt - soll nun mit den neuen Spotsangeknüpft werden.Wie auch schon im Kampagnen-Teaser und im ersten Spot "Die Pille"steht im Zentrum der Kampagne der fiktive Arzneimittelversender "MegaWeb-Arzneimittel XXL", bei dem als plakatives Gegenbeispiel Qualitätund Versandmethoden zu wünschen übrig lassen. Der Protagonist Rüdigerist das Gesicht dieses Arzneimittelversenders und besetzt in denneuen Spots verschiedene Funktionen innerhalb des Unternehmens unteranderem als CEO, Laborleiter und Auslieferungsfahrer."Wir wollen mit der zweiten Rollout-Phase der 'Don't trustRüdiger'-Spots für die Vor-Ort-Apotheken weiter Präsenz in denSocial-Media-Kanälen zeigen und für das wichtige Thema derArzneimittelsicherheit nachhaltig sensibilisieren", so Dr. Michael P.Kuck, Vorstandsvorsitzender der NOWEDA. "Die neuen Spots zeigeneindrucksvoll, mit welchen Nachteilen der Bezug von Arzneimittelnüber das Internet verbunden sein kann.""Nach wie vor sind alle Apothekerinnen und Apotheker sowie ihreTeams dazu eingeladen, 'Don't trust Rüdiger' auf denapothekenbezogenen oder privaten Social-Media-Kanälen zu teilen undso aktiver Teil der Kampagne für die Vor-Ort-Apotheken zu werden", soDr. Kuck.Am 14. Juni 2019 startete #DONTTRUSTRÜDIGER mit dem erstenKampagnen-Teaser und dem Spot "Die Pille". Erste Beiträge sindbereits heute auf www.donttrustruediger.de, Youtube, Facebook undInstagram (@donttrustruediger) sowie unter dem Hashtag#DONTTRUSTRÜDIGER zu finden.Das vernetzte Omni-Channel-Konzept "Zukunftspakt Apotheke" wurdevon der NOWEDA Apothekergenossenschaft eG und Hubert Burda Mediaentwickelt und beinhaltet die von NOWEDA aufgebaute, apothekereigeneOnline-Bestellplattform "IhreApotheken.de" sowie dasApotheken-Kundenmagazin "my life" und das Online-Gesundheitsportal"mylife.de" von Hubert Burda Media. Aktuell nehmen mehr als 7 000Apotheken am Zukunftspakt Apotheke teil.Pressekontakt:NOWEDA Apothekergenossenschaft eGUnternehmenskommunikationHeinrich-Strunk-Straße 7745143 EssenTelefon: 0201 802 2687Email: Nicole.Wicher@noweda.deOriginal-Content von: NOWEDA eG, übermittelt durch news aktuell