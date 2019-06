DONTTRUSTRÜDIGER - Zukunftspakt Apotheke mit neuer Social-Media-Kampagne (FOTO)

Essen (ots) -Am 14. Juni 2019 startete das vernetzte Omni-Channel-Konzept"Zukunftspakt Apotheke", das von NOWEDA und Hubert Burda Mediagegründet wurde, die Social-Media-Kampagne "Don't trust Rüdiger" miteinem ersten Kampagnenteaser. Mit Spots auf Youtube, Facebook,Instagram und Snapchat wird sich die Kampagne an eine online-affineZielgruppe richten, um diese auf das Thema Arzneimittelsicherheitaufmerksam zu machen und die hohe Versorgungsqualität durch dieVor-Ort-Apotheken zu kommunizieren. Gleichzeitig soll "Don't trustRüdiger" den Traffic auf die apothekereigene BestellplattformIhreApotheken.de, die eine Säule des Zukunftspakts Apothekedarstellt, fördern.Mit "Don't trust Rüdiger" weitet der Zukunftspakt Apotheke seineAktivitäten im Sinne der Vor-Ort-Apotheken auf Social-Media-Kanäleaus. "Die Kampagne vermittelt wichtige Botschaften und lässt dabeiden Spaßfaktor nicht zu kurz kommen", so Dr. Michael P. Kuck,Vorstandsvorsitzender der NOWEDA. "Es geht uns darum, zuverdeutlichen, dass Arzneimittel Waren der besonderen Art sind unddass ihr Bezug über die Vor-Ort-Apotheke sicher, qualitativhochwertig und vertrauenswürdig ist - auch als Vorbestellung überIhreApotheken.de."Im Zentrum der Kampagne steht der fiktive Arzneimittelversender"Mega Web-Arzneimittel XXL", bei dem als plakatives GegenbeispielQualität und Versandmethoden zu wünschen übrig lassen."Wir laden alle Apothekerinnen und Apotheker sowie ihre Teams dazuein, 'Don't trust Rüdiger' auf den apothekenbezogenen oder privatenSocial-Media-Kanälen zu teilen und so aktiver Teil der Kampagne fürdie Vor-Ort-Apotheken zu werden", so Dr. Kuck. Der Kampagnen-Teaserist bereits heute auf www.donttrustruediger.de, Youtube, Facebook undInstagram (@donttrustruediger) sowie unter dem Hashtag#DONTTRUSTRÜDIGER zu finden. Der Rollout weiterer Spots beginnt Endedieser Woche.Das vernetzte Omni-Channel-Konzept "Zukunftspakt Apotheke" wurdevon der NOWEDA Apothekergenossenschaft eG und Hubert Burda Mediaentwickelt und beinhaltet die von NOWEDA aufgebaute, apothekereigeneOnline-Bestellplattform "IhreApotheken.de" sowie dasApotheken-Kundenmagazin "my life" und das Online-Gesundheitsportal"mylife.de" von Hubert Burda Media. Aktuell nehmen mehr als 7 000Apotheken am Zukunftspakt Apotheke teil.Pressekontakt:NOWEDA Apothekergenossenschaft eGUnternehmenskommunikation0201 802-2657 | presse@noweda.deOriginal-Content von: NOWEDA eG, übermittelt durch news aktuell