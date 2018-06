DONALD JUDD & ARNULF RAINER - Das druckgrafische Werk in einer gemeinsamen Ausstellung erstmals in Österreich zu sehen.

DONALD JUDD & ARNULF RAINERKanten Winkel Linien Kurven - Arbeiten auf Papier16. Juni - 7. Oktober 2018Wien/Niederösterreich (ots) - Die Ausstellung DONALD JUDD & ARNULFRAINER - Kanten Winkel Linien Kurven / Arbeiten auf Papier (16. Junibis 7. Oktober 2018) zeigt das druckgrafische Werk der beiden großenKünstler Donald Judd und Arnulf Rainer in konzentriertem Dialog. Vorallem die Intimität der Grafik bringt die künstlerischen Haltungenmit großer Klarheit zum Vorschein: Donald Judd strebt nach präziserAusgewogenheit und sucht stets die perfekte Balance zwischen Farbe,Linie, Fläche und Form. Arnulf Rainers Schaffen hingegen ist geprägtvon energisch bewegtem Strich und fließenden Farben. Beiden gemeinist die stete Suche nach neuen Wegen für ihre Kunst und ihreandauernde Auseinandersetzung mit druckgrafischen Medien. Kuratiertwurde die Schau vom renommierten Ausstellungsmacher Rudi Fuchs(Dir.em. Van Abbemuseum Eindhoven, Gemeentemuseum Den Haag undStedelijk Museum Amsterdam, Künstlerischer Direktor Documenta 7),einem ausgewiesenen Kenner des Schaffens und Freund beider Künstler.In den architektonisch anspruchsvollen Räumen des Arnulf RainerMuseums im Frauenbad Baden komponiert er eine sorgfältigeZusammenführung von über 130 Werken der beiden Ausnahmekünstler. MitDONALD JUDD & ARNULF RAINER - Kanten Winkel Linien Kurven / Arbeitenauf Papier werden Donald Judds und Arnulf Rainers einzigartigeDruckgrafiken erstmals in großem Umfang in Österreich präsentiert."Ähnlich dem Prinzip der Übermalung entstehen meine Radierungenaus anderen, meist aber aus eigenen Platten. Diese schrittweiseBedeckung vollzieht sich langsam, über mehrere Jahre hinweg. In denvielen Zwischenstadien gibt es immer wieder nur einzelne Probedrucke.Meine ich, irgendwo festen Grund zu finden, entschließe ich mich zueiner Auflage. So haben auch diese Platten Stadien hinter sich (manwürde sie bei einem Vergleich allerdings kaum erraten), wie Menschenund Insekten ihre Metamorphosen. ?" Arnulf Rainer: Ähnlich demPrinzip der Übermalung, Wien, November 1970. Erstmals publiziert in:Stirnstrandwand, Ausstellungskatalog Galerie Ariadne, Köln, Wien,1970"Im Prinzip ist Symmetrie die Regel und Asymmetrie die Ausnahme.Natürlich kann ein Künstler oder ein Architekt mit beiden, oder auchnur mit der Asymmetrie arbeiten; ich habe mich vor langer Zeit fürdas entschieden, was ich für die Grundbedingung halte: Für michsollte Kunst - und für jeden sollte Architektur - immer symmetrischsein, es sei denn, es gibt einen guten Grund für das Gegenteil. ?"Donald Judd: Symmetrie Erstmals publiziert in: Donald Judd - CompleteWritings 1975-1986, Van Abbemuseum Eindhoven, 1986.PRESSERUNDGANG: Freitag, 15. Juni 2018, 11:00 Uhr - 12:00 Uhr InAnwesenheit von Prof. Arnulf Rainer, geführt von Rudi Fuchs, Kurator,und Rüdiger Andorfer, Direktor.ERÖFFNUNG: Freitag, 15. Juni 2018, 19:00 UhrKatalog: DONALD JUDD & ARNULF RAINER - Kanten Winkel Linien Kurven/ Arbeiten auf Papier Hrsg.: Arnulf Rainer Museum Mit Texten von RudiFuchs und Arnulf Rainer Dt./Engl. 104 Seiten, 135 FarbabbildungenVerlag der Buchhandlung Walther König, Köln ISBN 978-3-96098-392-7Preis: ? 32,-Presserundgang - DONALD JUDD & ARNULF RAINERDatum: 15.6.2018, 11:00 - 12:00 UhrOrt: Arnulf Rainer MuseumJosefsplatz 5, 2500 BadenUrl: https://www.arnulf-rainer-museum.at/de/ausstellungen/Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Katharina GrünnerAssistenz der GeschäftsführungTel +43(0)2252 209196 - 12office@arnulf-rainer-museum.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/10480/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Arnulf Rainer Museum, übermittelt durch news aktuell