DOMOTEX wird 2019 erstmals in Nordamerika veranstaltet - Premiere der DOMOTEX USA: 28. Februar bis 2. März 2019 in Atlanta

Hannover (ots) - Chicago. Die DOMOTEX wird ab 2019 auch inNordamerika ausgerichtet. Die Premiere der DOMOTEX USA findet vom 28.Februar bis zum 2. März 2019 im Georgia World Congress Center inAtlanta, US-Bundesstaat Georgia, statt. Den Schwerpunkt der Messebilden Teppiche und Bodenbeläge für den nordamerikanischenWohnimmobilienmarkt. Auf der DOMOTEX USA werden insbesondereAussteller aus der nordamerikanischen Teppich- undBodenbelagsindustrie ihre Produkte vorstellen, darunter maschinellund handgefertigte Teppiche, textile und elastische Bodenbeläge,Designbeläge (LVT) sowie Parkett-, Holz- und Laminatfußböden. Ebensowerden Anwendungs- und Verlegetechnik präsentiert. Die DOMOTEX USAwird von Hannover Fairs USA (HFUSA), einer US-Tochtergesellschaft derDeutschen Messe AG, veranstaltet."Viele Branchenvertreter haben uns schon seit Jahren gebeten, dieMarke DOMOTEX auf dem nordamerikanischen Markt einzuführen, da esbislang keine Messe für Bodenbeläge im Osten der USA gab, die dieQualität und die Breite des Angebots der weltweit führenden Messe fürTeppiche und Bodenbeläge, der DOMOTEX Hannover, abbildet", sagt Dr.Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstands, Deutsche Messe AG, Hannover."Darüber hinaus wird angesichts der starken Konjunktur in den USAviel in Gewerbeimmobilien wie Büros, Hotels und Shops investiert.Auch die Zahl der Wohnimmobilien wächst beachtlich. Das sind guteRahmenbedingungen für den Absatz von Bodenbelägen in den USA."Die Messe richtet sich an das gesamte Spektrum nordamerikanischerAbnehmer, darunter Groß- und Einzelhändler, die Teppiche, Bodenbelägeund Heimtextilien vertreiben, Wohnungsbaugesellschaften, Bauträger,Bodenverleger, Raumausstatter und Handwerker. "Bisher gab es im Ostender USA keine bedeutende Messe für Teppiche und Bodenbeläge", sagtRaymond Bianchi, Vice President, Events & Business Development beiHannover Fairs USA. "Die Ausrichtung der DOMOTEX USA in Atlanta istein logischer Schritt, da wir den Branchenakteuren im mittlerenWesten, Nordosten und Südosten der USA die Möglichkeit bieten, nichtnur die Aussteller auf dem Messegelände zu treffen, sondern auch dieProduktionsstätten in diesem Teil der USA zu besichtigen", fügtBianchi hinzu.Die DOMOTEX USA profitiert vom hohen internationalenBekanntheitsgrad der DOMOTEX-Marke und ergänzt das bestehendeVeranstaltungsportfolio der Deutschen Messe für dieBodenbelagsbranche mit DOMOTEX-Messen in Hannover, Shanghai und derTürkei. "Die DOMOTEX in Atlanta ermöglicht es uns, die innovativenProdukte der nordamerikanischen Bodenbelagsindustrie zu präsentierenund unserem Messeportfolio in Nordamerika eine weitere wichtigeVeranstaltung der Deutschen Messe hinzuzufügen", ergänzt LarryTurner, President und CEO bei Hannover Fairs USA.DOMOTEX WorldwideDie DOMOTEX wird jährlich in den folgenden Ländern veranstaltet:DOMOTEX Hannover: 12. bis 15. Januar 2018, weltweit führendeFachmesse für Teppiche und BodenbelägeDOMOTEX asia/CHINAFLOOR: Shanghai, 20. bis 22. März 2018,internationale Fachmesse für Teppiche und Bodenbeläge in der RegionAsien-PazifikDOMOTEX Turkey: Gaziantep, 24. bis 27. April 2018, führendeFachmesse für Teppiche und Bodenbeläge in der TürkeiHannover Fairs USAHannover Fairs USA, Inc. (HFUSA) ist die US-Tochtergesellschaftder Deutschen Messe AG, Hannover, einem der weltweit größtenVeranstalter von Industriemessen. Die in Chicago, Illinois, ansässigeHFUSA hilft US-Unternehmen durch Ausstellungs- undSponsoring-Möglichkeiten im Rahmen des globalen Messeportfolios derDeutschen Messe bei der Expansion auf dem heimischen undinternationalen Markt.