DOK Leipzig: MDR stiftet zwei Preise

Im Rahmen des 61. Internationalen Leipziger Festivals fürDokumentar- und Animationsfilm hat der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK alsexklusiver Medienpartner auch in diesem Jahr wieder zwei Preisegestiftet: Die "Goldene Taube" im Internationalen Wettbewerb langerDokumentar- und Animationsfilm sowie der MDR-Preis "BesterOsteuropäischer Film" wurden am 3. November in Leipzig verliehen.Die "Goldene Taube" in der Kategorie "Internationaler Wettbewerblanger Dokumentar- und Animationsfilm" geht in diesem Jahr an denFilm "I Had a Dream" (Italien, Frankreich 2018) der italienischenRegisseurin Claudia Tosi. Übergeben wurde der mit 10.000 Eurodotierte Preis von Dr. Ulrich Brochhagen, RedaktionsleiterGeschichte, Dokumentationen und Osteuropa beim MDR.In ihrer Langzeitstudie über das letzte politische JahrzehntItaliens stellt Tosi mit ihren beiden Protagonistinnen die Frage, obDemokratie und Politik überhaupt noch am Leben sind. Die vom MDRgestiftete "Goldene Taube" ging damit an einen Film, "der mehr dennje die Notwendigkeit zum Ausdruck bringt, Würde, Integrität undMenschlichkeit selbst im politischen Leben hochzuhalten", so dieBegründung der Jury.Der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK stiftet seit 2013 eine der "GoldenenTauben" im Rahmen des DOK-Festivals.Traditionell - und das bereits seit 1995 - wurde auch derMDR-Preis "Bester Osteuropäischer Film" verliehen. Der mit 3.000 Eurodotierte Preis ging an "No obvious signs" von Alina Gorlova (Ukraine2018). Gorlova erzählt die Geschichte einer Frau, die in derOstukraine die Schrecken des Krieges aus unmittelbarer Nähe erlebenmusste und seither unter posttraumatischen Belastungsstörungenleidet. Äußerlich unversehrt, aber seelisch kaputt.In der Jury-Begründung heißt es: "Der Film vermittelt jenseits vonPathos, Patriotismus und Propaganda eindrücklich, was Krieg ganzexistentiell und eigentlich für jeden Menschen bedeutet, der hineingerät. Die Vehemenz und Direktheit, mit der Gorlova sich dabei in dieWirklichkeit stürzt, und mit Kamera und Mikrofon in die Epi-Zentrenseelischer Not vorstößt, gehört zu den Besonderheiten des Films."Gemeinsames Engagement für den DokumentarfilmDer MDR hat sich auch in diesem Jahr als exklusiver Medienpartnerin großem Maße bei DOK Leipzig engagiert. So hat dieMDR/Arte-Koproduktion "Meeting Gorbachev" das Festival eröffnet.Darüber hinaus richtete der MITTELDEUTSCHE RUNDFUNK einen MDR-Tagaus - mit der Präsentation des ARD-Dokumentarfilmwettbewerbs "Top ofthe Docs" sowie einem "Special Screening". Hier wurde derDokumentarfilm "Paläste für das Volk" gezeigt - eine Koproduktionzwischen Filmtank GmbH, AGITPROP Ltd. (Bulgarien) und demMitteldeutschen Rundfunk in Zusammenarbeit mit Arte.Außerdem fand anlässlich des DOK-Festivals beim MDR in Leipzig dieARD-Programmwerkstatt zu Zukunftsperspektiven dokumentarischerProduktionen statt. Daran nahmen Produzenten aus ganz Deutschlandsowie Verantwortliche aus ARD-Landesrundfunkanstalten teil.Ein Sonderprogramm mit Dok-Neuproduktionen im MDR-Fernsehen,aktuelle sowie Spezial-Berichterstattung in Fernsehen, Hörfunk und imNetz machten darüber hinaus den Stellenwert des Dokumentarfilms fürden MDR deutlich.