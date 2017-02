DOC Skate: Das elektrische Skateboard von Nilox

Vimercate, Italien (ots/PRNewswire) -Nach dem großen Erfolg der DOC-Hoverboard- und DOC-PRO-Seriepräsentiert Nilox sein neues Skateboard mit einer maximalenGeschwindigkeit von 15 km/h und einer Batteriekapazität von 25 kmNilox (http://www.nilox.com), italienische Technologie-Marke derEsprinet Group für Sport- und Freizeitaktivitäten, stellt daselektrische Skateboard DOC Skate vor.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/467840/Nilox_Logo.jpg )(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/467839/Nilox_Skate.jpg )DOC Skate ist das neueste Must-have, das an den Erfolg des DOCHoverboards - erster Platz auf dem italienischen BalanceScooter-Markt - und des DOC PRO Elektrorollers - mit dem imvergangenen Monat meistgeklickten Trailer auf dem Nilox YouTubeChannel (https://www.youtube.com/user/WebNilox) - anknüpft. Es istein einzigartiges Gerät, das unglaublich Spaß macht und Street Designmit innovativer Technologie verknüpft. Dank des kombiniertenEinsatzes eines Gyroskops, eines Beschleunigungsmessers und einesAlgorithmus, vermittelt das DOC Skate dem Fahrer den Eindruck, dasser auf der Straße schwebt und auf einer Elektrowelle "surft".Das DOC Skate hat zwei unterschiedliche Einstellungen: DerSlow-Modus, der für Anfänger empfohlen wird, bietet eine maximaleGeschwindigkeit von 6 km/h in 3 Sekunden. Der für erfahrene Benutzerempfohlene Speed-Modus erreicht in 5 Sekunden eine maximaleGeschwindigkeit von 15 km/h. Das DOC Skate lädt sich in nur 2,5Stunden auf und garantiert eine Batteriekapazität von 25 km.Das DOC Skate wird vollständig mit einer kleinen Fernbedienunggesteuert, die es ermöglicht, die Richtung (vorwärts/rückwärts)anzugeben. Mit dem integrierten Steuerknüppel kann man außerdembeschleunigen, indem man ihn nach vorne bewegt, und bremsen, indemman ihn nach hinten bewegt.Das stabile und, dank des eingebauten Griffs, einfach zutransportierende DOC Skate ist in drei Versionen erhältlich:Holz/Blau, Holz/Schwarz oder in der Plus-Version Total Black mitBluetooth. Außerdem hat Nilox die neue App NILOX DOC entwickelt, diemit dem Skate und anderen Bluetooth-Produkten von Nilox (HoverboardDOC+, DOC OFF ROAD und Roller DOC PRO) kompatibel ist. Die Appermöglicht den Benutzern, ihre Routen, Geschwindigkeit undLieblingsziele im Auge zu behalten sowie ihre Abenteuer mit Freundenzu teilen.Händler können das Nilox DOC Skate im ersten Monat zu einemEinführungspreis anbieten, um es für das Publikum noch interessanterzu machen. Nilox hat außerdem den Wunsch geäußert, das Geschäft inDeutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich auszubauen.Über Nilox:Nilox (http://www.nilox.com) ist die Technologie-Marke derEsprinet Group für Sport- und Freizeitaktivitäten. Dank konstanterInvestitionen in Forschung und Produktvermarktung, ist Nilox in derLage, die neuesten Trends zu erfassen und diese auf den Markt zubringen: Dazu gehört unter anderem die DOC-Serie, die neben demHoverboard auch Elektroroller und Skateboards umfasst - fürumweltfreundliche Mobilität, ohne dabei auf den Spaßfaktor zuverzichten; oder Bodyguard, das weltweit erste tragbareSicherheitsgerät. Das Markenportfolio wird durch ein umfangreichesAngebot an On-Board-Kameras (die Serien MINI, F-60, EVO und 360),Wearables sowie professionellen IT-Lösungen vervollständigt. Niloxist in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, in derTschechischen Republik, der Slowakei und im Nahen Osten erhältlich.Pressekontakt:Paola BramatiMarketing & Communication SpecialistNilox - Esprinet S.p.ATel. +39-02-404961Mobil +39-346-6290054paola.bramati@esprinet.comOriginal-Content von: Nilox, übermittelt durch news aktuell