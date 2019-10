DOBOT stellt Magician Lite vor - einen Bildungsroboterarm für Schüler und Lehrer

Magician Lite, die perfekte Lernplattform, macht das KI- undSTEAM-Lernen für Schüler zugänglich, unterhaltsam und spannend.Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - DOBOT (https://www.dobot.cc/),von Shenzhen Yuejiang Technology Co. Ltd, ein weltweit führenderAnbieter von Robotik-Bildungslösungen, stellte heute sein neues"Magician Lite (https://www.dobot.cc/magician-lite.html)" vor, einenmultifunktionalen, leichten Roboterarm, der speziell für Schüler- undSTEAM-Lernprogramme entwickelt wurde.Magician Lite (https://www.dobot.cc/magician-lite.html) wurde fürBenutzer aller Erfahrungsstufen und Fähigkeiten entwickelt und bietetalles, was Lehrer oder Pädagogen benötigen, um den Schülernbeizubringen, wie sie die Schlüsselkonzepte von KI und STEAM aufreale Probleme anwenden können, von verschiedenen Kits über intuitiveSoftware bis hin zum kompletten Lehrplan und Wettbewerben."KI befreit die Menschen von langweiligen repetitiven Aufgaben undbereitet den Weg zu einer Zukunft mit immer mehr Automatisierung.Gleichzeitig hilft KI uns das zu tun, was der Mensch am besten kann:etwas kreieren." so Jerry Liu, Gründer und CEO von DOBOT. "Deshalbist es wichtig, unserer nächsten Generation zukunftssichereKI-Fähigkeiten zu vermitteln. Der Roboterarm ist die beste Plattform,um dies zu erreichen."Zu den Hauptmerkmalen gehören:Weltweit erster kindgerechter RoboterarmMagician Lite besteht aus umweltfreundlichem Kunststoff undverfügt über eine Kollisionserkennungsfunktion, was den Roboterarmsicher für Kinder macht.Grafische ProgrammierungMit der neuen DOBOT-Scratch-Software können Schüler durch Ziehenund Ablegen programmieren, Spiele und Animationen erstellen.Große Auswahl an ZubehörUm den Schülern das Erkunden, Entdecken und Gestalten zuerleichtern, bietet DOBOT zahlreiche Kits zu Magician Lite an."Magic Box" für unbegrenzte MöglichkeitenDie Akkulaufzeit der externen Steuerung Magic Box beträgt eineStunde. Ihre zahlreichen Erweiterungsschnittstellen bieten Schülernmaximale Agilität und Freiheit. Kompatibel mit Bluetooth 4.2.Unübertroffene UnterrichtspläneDOBOT bietet insgesamt 48 Unterrichtsstunden im Wert von 156Stunden, die von Neu- bis Python-Programmierung reichen. ZurErleichterung des Lernprozesses sind 8 projektbezogene Lehrdemosbeigefügt.Robotik-WettbewerbeDOBOT entwirft viele Roboter-Wettbewerbe, die auf Schüler undRobotikfanatiker der ganzen Welt zugeschnitten sind, mit dem Ziel,ihre Lernergebnisse im Bereich der Robotik zu bewerten.Preise und VerfügbarkeitMagician Lite ist ab sofort für eine Angebotserstellung untersales@dobot.cc (file:///E:/TempXE/sales@dobot.cc) verfügbar.Bitte besuchen Sie: https://www.dobot.cc/magician-lite.htmlINFORMATIONEN ZU DOBOTDOBOT ist ein weltweit führender Experte für wahrnehmendeintelligente Robotik-Lösungen, der sich auf die Entwicklung vonRoboterarmen konzentriert, die Wahrnehmung und Interaktionintegrieren. DOBOT wurde 2018 von CB Insights und den Top 80 derUnternehmen der Künstlichen Intelligenz als eines der 80 wertvollstenRoboterunternehmen der Welt ausgezeichnet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1010851/DOBOT_Magician_Lite_Magic_Box.jpgPressekontakt:Wang Hong+86-18674858161Original-Content von: Shenzhen Yuejiang Technology Co. Ltd, übermittelt durch news aktuell