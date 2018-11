DNV veröffentlicht Ranking der Top 50 Zeitungen im E-Paper-Vertrieb

Hamburg (ots) - Das Fachmagazin DNV - Der Neue Vertriebveröffentlicht in seiner heute erscheinenden Ausgabe 15/2018 den"Report Digitale Zeitung". Ausgehend von der Absatzentwicklungdeutscher Tages- und Wochenzeitungen im E-Paper-Vertrieb wird derStatus quo der Branche analysiert. Kernstück des Berichts ist dasRanking der Top 50 verkaufsstärksten Zeitungen nach E-Paper-Auflage.Marktführer im E-Paper-Absatz ist demnach Die Zeit mit 89.874verkauften Exemplaren vor der Süddeutschen Zeitung mit 65.094 und derBild/B.Z./FussballBild mit 64.350 verkauften E-Papern. Mit einemWachstum von 17 Prozent bei ihren digitalen Ausgaben sindZeitungsverlage auf einem guten Weg, die Verluste aus demPrint-Geschäft mit dem E-Paper-Verkauf auszugleichen. Allerdings gibtes noch große Unterschiede: Während einige Titel bereits großeFortschritte erzielt haben und mehr als 50 Prozent ihrer Abo-Auflageals digitale Exemplare verkaufen, stehen viele andere noch am Anfang.Der "Report Digitale Zeitung" zeigt, welche Zeitungen imE-Paper-Vertrieb bereits eine starke Marktposition haben. Zudemwerden die Wachstums-Champions ermittelt - darunter keineswegs nurdie großen überregionalen Zeitungsmarken, sondern auch vieleRegionaltitel, die in ihren Märkten Erfolge erzielen.Der komplette "Report Digitale Zeitung" findet sich in deraktuellen DNV-Printausgabe 15/2018:http://www.dnv-online.net/_rubric/index.php?rubric=79Über DNV - Der Neue VertriebDie Fachzeitschrift DNV aus dem Presse Fachverlag, Hamburg, istdas Magazin für Pressevertrieb und Content-Erlöse. Es informiertEntscheider in Verlagen und Handel über Produkte, Trends,Technologien und Logistik.Pressekontakt:DNV - Der Neue VertriebUlf KrägenauTelefon: +49 40 609 009 83ulf.kraegenau@presse-fachverlag.deDNV - Der Neue VertriebWolfgang RakelTelefon: +49 40 609 009 85wolfgang.rakel@presse-fachverlag.deOriginal-Content von: dnv - der neue vertrieb, übermittelt durch news aktuell