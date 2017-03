DNS:NET und der Breitbandausbau in Brandenburg

Berlin/Bernau (ots) - Schnelle Bandbreiten für weitere TausendeBrandenburger realisiertIm Brandenburger Umland und in der Region Potsdam konnten in denletzten fünf Monaten zahlreiche Ausbauprojekte der DNS:NETabgeschlossen werden und ans Netz gehen. Allein inHennickendorf/Lichtenow (Märkisch Oderland, 3.300 Einwohner) konntenzwölf Verteilerstandorte und in Fredersdorf/Vogeldorf (MärkischOderland, 13.000 Einwohner) vier neue Standorte in Betrieb genommenwerden. In Potsdam verlegte die DNS:NET in den noch unterversorgtenBereichen weitere 1.500 Meter Glasfaserstrecke und konnte drei neueTechnikstandorte in Betrieb nehmen. Im März/April steht dieInbetriebnahme neuer Technikstandorte in Potsdam im Fokus. DieVorbereitungen für die Netzerweiterung weiterer Regionen in und umPotsdam, Wustermark und Brieselang laufen auch weiter auf Hochtouren,sodass die neu erschlossenen Ortsteile und Gemeinden in den kommendenWochen an den DNS:NET Glasfaserring angeschlossen werden. DieHaushalte werden dann mit Bandbreiten bis zu 100 Mbit/s versorgt.Beim Tiefbau kooperiert die DNS:NET jeweils mit regionalansässigen Firmen, um die Glasfaserstrecken zu verlegen. DNS:NET bautausschließlich Hochgeschwindigkeitsnetze, die jederzeit auf 800GBit/s erweiterbar sind. Aus diesem Grund kann das Unternehmen hoheBandbreiten für die Kunden garantieren. Verfügbarkeitscheck unter:www.dns-net.de/shop/verfuegbarkeit und Telefonische Beratung unter0800-10 12 858.Glasfaserausbau in BrandenburgDie DNS:NET investiert seit 2007 gezielt in Brandenburger Regionenund baut dort eigene Netzinfrastrukturen per Glasfaser auf. DerEinsatz von Technologie mit Zukunftssicherheit steht im Fokus. Seit2012 betreibt DNS:NET neben seinem Berliner Glasfaser Backbone dieBrandenburger Glasfasertrasse und kann so kontinuierlich weiterebislang unterversorgte Regionen dazu schalten. In den BrandenburgerRegionen wurden kilometerlange Glasfaserstrecken verlegt und bislangweit über 800 Technikstandorte errichtet.Wachstum in vielen UnternehmensbereichenMit den zahlreichen Projekten im überregionalen Breitbandausbau,den FTTH-Projekten für die Immobilienwirtschaft und bei der ständigenErweiterung der Netzinfrastruktur und derRechenzentrums-Dienstleistungen wächst DNS:NET kontinuierlich. Sowohlim B2B Segment, in der Privatkundenberatung und im Bereich F/E,Technik und IT werden neue Stellen besetzt. Infoshttp://www.dns-net.de/unternehmen/karriereÜber die DNS:NET Internet Service GmbH:Das Brandenburger/Berliner Telekommunikationsunternehmen wurde1998 gegründet. Die DNS:NET Internet Service GmbH gehört zu denFull-Service Netzbetreibern in Deutschland. DasDienstleistungsportfolio bildet das gesamte Spektrum von IP-basiertenServices für Geschäftskunden sowie Telefonie- und Internetanschlüssefür Privatkunden ab. Seit 2007 investiert die DNS:NET gezielt in denInfrastrukturausbau in Brandenburg und versorgt zudem in Berlin undbundesweit DSL-freie Regionen mit HighSpeed Internetanschlüssen.DNS:NET ist in Brandenburg der größte alternative VDSL-Anbieter.Infos zum Unternehmen unter www.dns-net.dePressekontakt:Corporate Communications, presse@dns-net.de, Tel. 030-667 65 128Original-Content von: DNS:NET Internet Service GmbH, übermittelt durch news aktuell