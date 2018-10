DNA-Test für Hunde gibt Haustierbesitzern Einblick in die Herkunft ihrer flauschigen Freunde

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Neuer Wisdom Panel Test ist jetzt auch in Deutschland erhältlichEin ab sofort in Deutschland erhältliches Diagnose-Tool gibtHundebesitzern einen beispiellosen Einblick in die Persönlichkeit unddas Verhalten ihrer Hunde. Umfangreiche Datenbanken zu Hunderassenund genetischen Informationen (mehr als 250 Rassen und Arten sowie1.800 genetische Merkmale von mehr als 150 Krankheiten undEigenschaften) haben dazu beigetragen, die Entwicklung des WisdomPanel(TM) 2.0 DNA-Abstammungstests für Hunde zu unterstützen. DieErgebnisse des Tests zeigen wichtige Erkenntnisse über die Abstammungund das voraussichtliche Gewicht eines Hundes, die den Besitzernhelfen können, das Temperament ihres Hundes besser zu verstehen, dieempfohlene Ernährung zu berücksichtigen und sogar, wie viel Bewegungihr Hund benötigt.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/748187/MARS_Petcare_Logo.jpg )Der Wisdom Panel(TM) Test kann zu Hause durchgeführt werden undführt den Familienstammbaum eines Hundes bis zu den Urgroßelternzurück, was Tierärzten und Tierhaltern in Deutschland helfen kann,fundiertere Entscheidungen über die gesamte Betreuung der Hunde zutreffen. Die Ergebnisse beinhalten einen Stammbaum und einvorhergesagtes Gewichtsprofil für die Ernährungsberatung.Neben der Rassenerkennung für reinrassige Hunde ist der DNA-Testauch insbesondere für Besitzer, die einen Mischlingshund haben, sehrinteressant. Vor allem, wenn der Hund aus einem Tierheim adoptiertwurde, wissen Hundebesitzer oft nicht, welche Rassen in ihremVierbeiner stecken. An dieser Stelle gibt der Wisdom Panel-TestAufschluss.Dr. Angela Hughes, Forschungsleiterin für Tiergenetik bei WisdomHealth, erklärt, dass der DNA-Test den Besitzern eine Möglichkeitbiete, besser zu verstehen, warum sich ihre Haustiere auf bestimmteWeise verhalten. "Haben Sie sich jemals gefragt, warum Ihr Hund jedesHundebett, das Sie kaufen, zerreißt, egal welche Form oder Größe eshat oder aus welchem Material es ist? Dies ist sicherlich sehrfrustrierend, aber zu verstehen, dass bestimmte Rassen einen starkenNestbautrieb haben, kann helfen, Training und Verhalten individuellanzupassen. Durch die Nutzung dieser natürlichen Neigungen könnenBesitzer die Motivation ihres Hundes besser verstehen und den Spaß angemeinsamen Aktivitäten steigern. Das kann bedeuten: einglücklicherer Mensch und ein glücklicheres Tier."In einer aktuellen Umfrage wurden 35.000 Personen zurRassenerkennung befragt. Zur Identifikation standen 31 Hunde zurAuswahl, die allein durch ihr Aussehen verschiedenen Rassenzugeordnet werden mussten. Das Ergebnis war, dass nur 25 Prozent derHunde anhand des Aussehens einer Rasse richtig zugeordnet werdenkonnten. Experten übertrafen das Ergebnis lediglich um drei Prozent."Das Abstammungsprofil der Hunde kann auch Haltern und Tierärztenhelfen, die potenziellen Gesundheitsrisiken von Haustieren besser imBlick zu behalten. Zum Beispiel sind Labradore eher anfällig für dieEntwicklung einer Hüft- oder Ellenbogendysplasie, wohingegenCockerspaniel zu Augenerkrankungen wie Katarakt und Glaukom neigen.Indem Hundehalter die Zuchtgeschichte ihres Hundes verstehen, könnensie mit ihrem Tierarzt zusammenarbeiten, um Probleme anzugehen, bevorsie ernst werden", so Dr. Hughes.Über den Wisdom Panel(TM) 2.0 Hunde-DNA-TestDie Besitzer verwenden eine kleine Bürste, um Zellen von denWangen und dem Zahnfleisch des Hundes zu sammeln. Im Anschluss werdenProben zur Verarbeitung an das Labor geschickt. Die DNA wird aus denZellen des Hundes extrahiert und mit über 1.800 Stellen im Hundegenomverglichen, die an bestimmte Rassen angepasst wurden. WisdomPanel(TM) 2.0 Hunde-DNA-Tests sind über den Online-Händler Amazon inDeutschland erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.wisdompanel.deÜber Wisdom HealthWisdom Health ist eine Geschäftseinheit von Mars Petcare, demweltweit größten Unternehmen für Heimtierbedarf. Seit mehr als einemJahrzehnt entwickelt Wisdom Health modernste genetische Tests fürHaustiere und revolutioniert damit die personalisierte Tierpflege.Durch Erschließung der genetischen Gesundheit und Abstammung desHundes oder der Katze können Besitzer, Züchter und Tierärztezusammenarbeiten, um Programme zu entwickeln, die den einzigartigenBedürfnissen der Haustiere entsprechen. Weitere Informationen findenSie unter http://www.wisdompanel.deÜber Mars PetcareAls Teil des global aktiven Familienunternehmens Mars, vertreibtund produziert Mars Petcare in Deutschland seit rund 60 JahrenHeimtiernahrung. Dabei war Mars Petcare das erste Unternehmen, dasspeziell auf die individuellen Bedürfnisse der Tiere zugeschnitteneProdukte auf dem deutschen Markt einführte. Auch heute, nach 60Jahren, sieht sich Mars Petcare dazu verpflichtet, qualitativhochwertige Produkte und Service-Leistungen anzubieten, dieHaustierbesitzern helfen, die Gesundheit und Ernährungsbedürfnisseihrer Tiere im Blick zu behalten. Weltweit und standortübergreifendverfolgt Mars Petcare die Vision: "Eine bessere Welt für Heimtiere".Weitere Informationen über Mars Petcare finden Sie unterhttp://www.mars.com/germany/de/unsere-marken/mars-petcarePressekontakt:Edelman.ergo GmbHJasmin KöhlerBarmbeker Straße 422303 HamburgT: (0)40-35-620-6006E-Mail: jasmin.koehler@edelman.comOriginal-Content von: Wisdom Panel, übermittelt durch news aktuell