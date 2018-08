DMarket startet Softwareentwicklungskit im Unity Technologies Asset Store

Santa Monica, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft ermöglicht Spieleentwicklern und Spielern, mitIn-Game-Gegenständen Geld zu verdienenDMarket (https://dmarket.com/), der weltweit ersteBlockchain-basierte Marktplatz für den Handel vonIn-Game-Gegenständen, kündigte heute an, dass das Unternehmen seinbetriebsbereites Softwareentwicklungskit (Software Development Kit,SDK) im Unity Technologies (https://unity3d.com/) Asset Storeveröffentlicht hat.. Die Verfügbarkeit des SDK im Asset Storeermöglicht Spieleentwicklern und Spielern zum ersten Mal, mithilfevon DMarket mit In-Game-Gegenständen Geld zu verdienen."Wir sehen die steigende Nachfrage unserer Gaming-Kunden,In-Game-Gegenstände zu verkaufen, zu sammeln und zu tauschen",erklärte Vlad Panchenko, CEO und Gründer von DMarket. "Wir freuenuns, diese Nachfrage zusammen mit unserem strategischen Partner,Unity Technologies, befriedigen zu können, indem wir fürSpieleentwickler und Spieler eine neue Möglichkeit des Geldverdienensanbieten."Mithilfe des SDK von DMarket können Entwickler ihr Spielproblemlos mit DMarket verknüpfen, langfristige Gebühren erhalten,den Verbraucherumsatz erhöhen und das Wachstum der Communitysignifikant beeinflussen. Mit dem DMarket SDK haben weltweit 770Millionen Unity-Spieler die Möglichkeit, ihre virtuellen Gegenständesicher mit einem Klick zu Geld zu machen."Spieleentwickler kommen kontinuierlich zum Unity Asset Store undsuchen nach Ressourcen, durch die sie ihre Spiele hochwertig undeinzigartig machen können", so Hubert Larenaudie, Vice President ofAsia bei Unity Technologies. "Die Verfügbarkeit von SDK von DMarketim Store bietet Entwicklern mehr Optionen, nicht nur ihre Spielekreativ zu entwickeln, sondern auch Geld damit zu verdienen."Informationen zu DMarketDMarket ist der weltweit erste Blockchain-basierte Marktplatz zumKaufen, Verkaufen, Sammeln und Tauschen von In-Game-Gegenständen.Hier können Spieler, Entwickler und Unternehmer virtuelleVermögenswerte besitzen und monetarisieren. Spieler kaufen, verkaufenund tauschen In-Game-Gegenstände, Entwickler erhalten Einnahmen ausjeder Transaktionsgebühr und Unternehmer entdecken neue Projekte,während sich die Gaming-Community an einem einzigen, sicheren unddezentralisierten Marktplatz zusammenschließt und sich dortentwickelt.Pressekontakt:Julia Lazniukpress@dmarket.com+1-702-695-3086+380-505-905-070Original-Content von: DMarket Limited, übermittelt durch news aktuell