DMYTRO FIRTASH LEHNT DIE RUSSISCHE INVASION AB UND BITTET DARUM, JETZT IN DIE UKRAINE ZURÜCKKEHREN ZU DÜRFEN, OHNE DASS SICH DER STATUS QUO IN BEZUG AUF DIE GEGEN IHN ERHOBENEN ANKLAGEN DER USA ÄNDERT, SO EIN ANWALT DES US-RECHTSTEAMS, LANNY J. DAVIS

Washington (ots/PRNewswire) -Lanny J. Davis, US-Anwalt und Rechtsberater von Dmytro Firtash, gab heute diese Erklärung im Namen des ukrainischen Geschäftsmanns Dmytro Firtash ab:Dmytro Firtasch lehnt den Einmarsch Russlands in sein Heimatland, die Ukraine, entschieden ab.Herr Firtasch unternimmt alles in seiner Macht Stehende, um die ukrainische Souveränität, die demokratisch gewählte Regierung und seine ukrainischen Mitbürger zu schützen. Herr Firtash hält sich derzeit in Österreich auf und übt sein Recht aus, ein Auslieferungsersuchen der US-Regierung anzufechten, das sich auf Anschuldigungen der Vereinigten Staaten bezieht, die er bestreitet. Herr Firtash bittet lediglich darum, dass die österreichischen Behörden ihm vorübergehend die Möglichkeit geben, in die Ukraine zurückzukehren, um sich für die Verteidigung seines Landes einzusetzen. Er hat den österreichischen Behörden mitgeteilt, dass er nach dem Ende des ukrainischen Notstands oder auf Ersuchen der österreichischen Behörden nach Österreich zurückkehren wird. Herr Firtash möchte einfach nur in sein Heimatland zurückkehren, um dort in Zeiten der Krise zu helfen.Herr Firtasch ist gegen die unprovozierte und unangekündigte Invasion Russlands. Seiner Meinung nach gibt es keinen Grund, warum das russische Volk diesen Krieg wollen sollte. Er glaubt auch, dass das ukrainische Volk diesen Krieg nicht will. Die Ukraine ist keine Bedrohung für Russland. Die Weltgemeinschaft sollte alles tun, damit die Ukraine und das ukrainische Volk stark und unabhängig bleiben.VERBREITET VON DAVIS, GOLDBERG & GALPER PLLC, EINEM EINGETRAGENEN AUSLÄNDISCHEN VERTRETER, IM NAMEN VON DMITRY FIRTASH. WEITERE INFORMATIONEN SIND BEIM JUSTIZMINISTERIUM IN WASHINGTON D.C. HINTERLEGT.Kontakt: Lanny Davis202-480-4309ALange@dggpllc.comOriginal-Content von: Lanny Davis, übermittelt durch news aktuell