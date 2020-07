Die DMS Group übernimmt Oligo Swiss Fund Services

Dublin (ots/PRNewswire) - Die DMS Group ("DMS"), das weltweit führende Unternehmen im Bereich Governance + Risk + Compliance, gab heute die Übernahme von Oligo Swiss Fund Services1, einem von der FINMA akkreditierten Schweizer Fondsdienstleister, bekannt.Oligo wurde 2014 gegründet und ist autorisiert und reguliert, ausländische Fonds, die in der Schweiz vertrieben werden, mit einem umfassenden Service zu vertreten, der Fondsvertretung, Vertriebsdienstleistungen und Vereinbarungen mit der Zahlstellenbank umfasst. Oligo arbeitet derzeit mit mehr als 500 Fonds zusammen, die weltweit von allen Geschäftssitzen aus verwaltet werden. DMS kann eine hervorragende Erfolgsbilanz als europäische AIFM- und OGAW-Verwaltungsgesellschaft vorweisen und wird von einem erfahrenen Team von Branchenexperten unterstützt, wie es sonst nur bei einer Drittverwaltungsgesellschaft zu finden ist.Das europäische Produktangebot von DMS hat sich im letzten Jahr erheblich erweitert. Durch die Verschmelzung mit Oligos qualifiziertem und erfahrenen Team wird DMS nun Schweizer Fondsdienstleistungen und maßgeschneiderte Lösungen für Kunden anbieten, die den Vertrieb von OGAW-Fonds, Hedgefonds, alternativen Investmentfonds, Private-Equity-Fonds und ETF-Zertifikaten an professionelle und private Schweizer Anleger umfassen.Dazu Paul Cahill, COO von DMS: "Wir freuen uns, Oligo und sein Team von Spezialisten bei DMS zu begrüßen. Diese Übernahme zeigt unser Engagement für Wachstum, sowohl in Bezug auf unsere geografische Reichweite als auch auf die Erweiterung unserer bestehenden europäischen Kundendienstleistungen. Kunden, die Zugang zum Schweizer Markt suchen, können nun die Vorteile unserer erweiterten Dienstleistungen in vollem Umfang nutzen."Luis Pedro, CEO von Oligo, ergänzte: "Wir freuen uns, nun zu DMS zu gehören und Teil seines Teams zu werden, um weltweit hochwertige Expertenleistungen im Rahmen des weiteren strategischen Wachstums von DMS anzubieten. Die Aufnahme von Oligo in das führende Global-Governance-Unternehmen erweitert die Aktivitäten von DMS in der Schweiz und bietet zusätzliche Möglichkeiten zur besseren Unterstützung von Kunden auf ihrem Weg der Fonds-Compliance sowie beim Vertrieb in der Schweiz."Informationen zur DMS GroupDMS Governance ist weltweit führend im Bereich Governance + Risk + Compliance und vertritt führende Investmentfonds und -manager mit einem verwalteten Vermögen von über 350 Milliarden US-Dollar. Seit 20 Jahren liefert DMS hochwertige, professionelle Dienstleistungen für ein breites Spektrum von Investmentfondsstrukturen und -strategien und ist stolz darauf, der führende, unabhängige Anbieter von AIFM-, OGAW-Verwaltungsgesellschafts- und MiFID-Dienstleistungen für viele der größten institutionellen Anleger und Vermögensverwalter weltweit zu sein. Durch sein fundiertes Wissen über jeden Aspekt der Governance-Landschaft war DMS eine treibende Kraft bei der Gestaltung der Branche zu dem, was sie heute ist.Informationen zu Oligo Swiss Fund ServicesOligo Swiss Fund Services ist ein von der FINMA akkreditierter Schweizer Fondsdienstleister und ist zur Vertretung ausländischer Fonds, die in der Schweiz vertrieben werden, zugelassen und reguliert. Oligo bietet Dienstleistungen in den Bereichen Vertretung, Due Diligence, Fondsstrukturierung und Vertrieb in der Schweiz. Seine Kunden sind: OGAW-Fonds, Hedgefonds, alternative Investmentfonds, Private-Equity-Fonds und ETF-Zertifikate.Medienkontakt Alison Mitsas, Marketing Director amitsas@dmsgovernance.com Tel.: +39 327 751 15001 vorbehaltlich der Unbedenklichkeitsbestätigung durch die AufsichtsbehördenFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1201228/DMS_acq_Oligo_Swiss.jpg (https:// c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2850316-1&h=4057118815&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc% 2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2850316-1%26h%3D376460021%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fm ma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1201228%2FDMS_acq_Oligo_Swiss.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F% 2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1201228%2FDMS_acq_Oligo_Swiss.jpg&a=https%3A%2F%2 Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1201228%2FDMS_acq_Oligo_Swiss.jpg)Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146201/4645801 OTS: DMS GovernanceOriginal-Content von: DMS Governance, übermittelt durch news aktuell