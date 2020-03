DMG Mori Aktie: Das ist eine Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "DMG Mori":

Bittere Neuigkeiten vom sonst so erfolgsverwöhnten Werkzeugmaschinen-Produzenten DMG Mori. Wegen der Corona-Krise hat der Bielefelder Konzern am Dienstag im Rahmen der Bilanzpräsentation einen Gewinneinbruch für das laufende Jahr in Aussicht gestellt.

Werke in Italien lahmgelegt

Nach etwa zehn Jahren sei es 2020 weltweit merklich schwieriger, erläuterte DMG-Chef Christian Thönes am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Hinzu komme das grassierende Coronavirus, das derzeit die ...



