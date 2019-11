DMEA 2020: Der zentrale Treffpunkt für die digitale Gesundheitsversorgung (FOTO)

Berlin (ots) -- Vom 21. bis 23. April 2020 bringt die DMEA - Connecting DigitalHealth auf dem Berliner Messegelände wieder sämtlicheAkteurinnen und Akteure aus dem Digital-Health-Umfeld zusammen.- Im kommenden Jahr wird die Veranstaltung um eine Messehalleerweitert und speziell den Themen mobile Anwendungen,Patientenakten und Karriere zusätzlicher Raum geben.Informieren, fortbilden, vernetzen - mit diesem Dreiklang startet die DMEA -Connecting Digital Health im Frühling 2020 in ihre mittlerweile 13. Ausgabe.Thematische Schwerpunkte von Europas größtem Event in Sachen Health-IT werdendabei unter anderem Medizintechnik, IT-Sicherheit und die Digitalisierungpflegerischer Versorgungsprozesse sein."Wir befinden uns an einem Wendepunkt für die Digitalisierung des deutschenGesundheitssystems: Ab dem kommenden Jahr werden Ärztinnen und Ärzte erstmalsApps auf Rezept ausstellen können, das Rezept selbst wird elektronischübermittelt und die elektronische Patientenakte ist zum Greifen nah", soSebastian Zilch, Geschäftsführer des Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V.,dem Veranstalter der DMEA. "Die Grundlagen sind geschaffen. Jetzt gilt es, denWandel aktiv zu gestalten und mit innovativen Lösungen Mehrwerte fürPatientinnen und Patienten sowie für medizinisches Personal aller Professionenzu schaffen. Mit der DMEA bieten wir die ideale Plattform für den hierfürnötigen Austausch und die Vernetzung aller Beteiligten."Die Teilnehmenden der DMEA 2020 erwartet an drei Tagen auf dem BerlinerMessegelände auf insgesamt zwei _Stages, in fünf _Hubs und zwei _Boxen einvielfältiges und interaktives Programm mit Modulen aus Kongress, Fortbildung undNetworking. Die Bewerbung für Kongressvorträge ist noch bis 15. November möglichunter: https://www.dmea.de/de/Programm/FormateFlaechen/Kongress/Ideale Plattform für die Karriere in der Health-IT-BrancheDen gerade in Zeiten des Fachkräftemangels so wichtigen Themen Nachwuchs undKarriere wird sich die DMEA ebenfalls widmen: Bei einem speziellenProgrammangebot für Schülerinnen und Schüler, Studierende sowie Absolventinnenund Absolventen können diese die Branche kennenlernen und sich mit potenziellenArbeitgebern verknüpfen. Highlight des Nachwuchsprogramms ist die Verleihung desDMEA-Nachwuchspreises, mit dem die besten Bachelor- und Masterarbeiten ausMedizininformatik, E-Health, Health-IT, Gesundheitsmanagement, -ökonomie undHealthcare-Management ausgezeichnet werden.Auch für Fach- und Führungskräfte, die bereits im Berufsleben stehen, bietet dieDMEA vielfältige Möglichkeiten: Etwa zur Fort- und Weiterbildung oder um sichüber neue Karrieremöglichkeiten zu informieren. Zentrale Anlaufstelle für dieThemen Karriere und Nachwuchs wird die neu geschaffene Ausstellungs- undProgrammfläche "Focus: Careers" sein.Schwerpunkte Patientenakten und mobile AnwendungenBegleitend zu den genannten Programmpunkten werden Unternehmen aus sämtlichenBereichen der digitalen Gesundheitsversorgung ihre Lösungen präsentieren. DieNachfrage ist groß: So haben sich im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt bereits 18Prozent mehr Aussteller angemeldet. Eine Neuheit der Ausstellung sind die dreiSonderflächen "Focus", die sich, neben dem bereits erwähnten Thema Karriere, denbeiden Themen Health Records und Mobile Health widmen.Über die DMEADie DMEA ist Europas zentraler Treffpunkt in Sachen Health-IT. Hier treffenEntscheiderinnen und Entscheider aus sämtlichen Bereichen derGesundheitsversorgung aufeinander- von IT-Fachleuten über Ärztinnen und Ärzte,Führungskräfte aus Krankenhaus und Pflege, bis hin zu Expertinnen und Expertenaus Politik, Wissenschaft und Forschung. 2019 kamen insgesamt 11.000Fachbesucherinnen und -besucher zur DMEA, um mehr über aktuelle Entwicklungenund Produkte zu erfahren, sich fortzubilden und wichtige Kontakte in die Branchezu knüpfen. Die DMEA 2020 findet vom 21. bis 23. April in Berlin statt. Themensind dabei unter anderem Künstliche Intelligenz, Innovationen in der Health ITund die Digitalisierung pflegerischer Versorgungsprozesse.Veranstalter der DMEA ist der Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V., dieOrganisation liegt bei der Messe Berlin. Sie wird darüber hinaus in Kooperationmit den Branchenverbänden GMDS (Deutsche Gesellschaft für MedizinischeInformatik, Biometrie und Epidemiologie) e.V., BVMI (Berufsverband MedizinischerInformatiker) e.V. sowie unter inhaltlicher Mitwirkung von KH-IT (Bundesverbandder Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter) e.V. und CIO-UK (Chief InformationOfficers - Universitätsklinika) gestaltet.Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet: www.dmea.deTwitter: https://twitter.com/_DMEAPressekontakt:Messe BerlinBritta WoltersPR ManagerinT: +49 30 38 2279britta.wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell