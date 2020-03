DMEA 2020 Gesundheits-IT-Champions machen die Medizin besser

Berlin (ots) - Das digitale Gesundheitswesen spielt sich längst nicht mehr nurim Arztzimmer oder innerhalb des Krankenhauses ab: Mobile Anwendungen,elektronische Patientenakten und telemedizinische Versorgungsplattformen stellenneue Herausforderungen, eröffnen aber auch ganz neue Möglichkeiten für eineGesundheitsversorgung, die nicht an den Mauern medizinischer Einrichtungen Haltmacht. Wie eine breit aufgestellte, digital unterstützte und nicht mehr reinreaktive Gesundheitsversorgung im 21. Jahrhundert aussehen muss, demonstrierendie sieben Goldpartner der DMEA 2020 mit Lösungen über das gesamteVersorgungsspektrum hinweg.Telekom Healthcare Solutions: Vernetzung, Vernetzung, VernetzungKernthema der Deutschen Telekom ist die Vernetzung medizinischer Einrichtungenuntereinander und mit Patienten. Die Telehealth 360 Plattform des Unternehmensist eine Mehrwertanwendung für die Telematikinfrastruktur, die integrierteVersorgungsabläufe über klinische Pfade abbildet und Anwendungen wie Telekonsilund Videosprechstunden ermöglicht: "Auf der DMEA verbinden wir zudem über TH360eine Diabetes-App mit unserem Krankenhausinformationssystem iMedOne.Integrierte, vernetzte Lösungen wie diese sind die Zukunft", betont MarkDüsener, Leiter der Telekom Healthcare Solutions. Andere Länder sind beimVernetzen mitunter schon weiter: So hat die Deutsche Telekom in Südafrika mitder privaten Klinikkette Netcare ein Internet-der-Dinge- und KIS-Rollout-Projektimplementiert, bei dem Ärzte und Pflegekräfte mit dem iPad auf alleMedizinprodukte der Klinik zugreifen können. Das hilft insbesondere imintensivmedizinischen Bereich, denn die Mitarbeiter sehen in Echtzeit, welcheGeräte welche Informationen liefern. So sind sie auch dann optimal informiert,wenn sie nicht am Patientenbett stehen.Meierhofer AG: Next Generation Krankenhaus-ITBei der Meierhofer AG dreht sich alles um die Frage, wie die Krankenhaus-IT sointelligent, zukunftssicher und nutzerfreundlich wie möglich gestaltet werdenkann. Zur DMEA 2020 gibt das Unternehmen einen ersten Einblick in die neueGeneration 'M-KIS Next' seines etablierten Krankenhausinformationssystems M-KIS:"Ein KIS muss zukunftssicher und maximal nutzerfreundlich sein, und es solltehelfen, die Versorgungsqualität zu verbessern. M-KIS Next nimmt diese dreiKernanforderungen auf und nutzt dafür eine neue Technologieplattform mit wenigerfunktionsgetriebener als viel mehr prozessualer Sicht", erläutert MatthiasMeierhofer, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Meierhofer AG. Bei der DMEAgib es einen ersten Einblick in die komplett neue Nutzeroberfläche von M-KISNext, ein zentrales Feature der neuen KIS-Generation von Meierhofer: "In Zeitendes ärztlichen und pflegerischen Personalmangels muss ein KIS die Arbeit massiverleichtern. Ein weiterer Aspekt des neuen KIS ist, dass es intelligenteProzessunterstützung sowie Workflow-Automatisierung bietet."medatixx: Optimale Unterstützung für Praxis, MVZ und AmbulanzDas Unternehmen medatixx, Spezialist für IT-Lösungen in der ambulantenVersorgung, setzt seinen Schwerpunkt für die DMEA 2020 auf die MVZ- undKlinikambulanz-Software x.vianova, deren Funktionsspektrum stark ausgebautwurde. So wurden Order-Entry-Prozess und Abrechnungsschnittstellenweiterentwickelt, neue Kommunikationsschnittstelle etabliert und der gesamteBereich Business Intelligence sowie die Statistikfunktionalität stark erweitert.Ein weiteres Highlight ist für medatixx-Geschäftsführer Jens Naumann das völligneue Arzneimittelmanagement-Tool für alle etablierten medatixx Programme, alsox.isynet, x.vianova, x.comfort, x.concept und easymed. Das Unternehmen wird beider DMEA 2020 außerdem einen ersten Einblick in die künftige Verknüpfung vonambulanten IT-Systemen mit digitalen Gesundheitsanwendungen in Patientenhand(DiGA) geben: "Es ist im Moment noch nicht klar, wie genau die DiGAs denPatienten erreichen, aber wir haben bereits Konzepte für eine Verordnung aus derPraxis-IT heraus entwickelt, bei denen der Arzt kontextsensitiv auf möglicheDiGAs hingewiesen wird", so Naumann.ID GmbH & Co KGaA: Terminologien einführen, aber richtig!Wenn vernetzte IT-Lösungen effizient arbeiten sollen, müssen sich die IT-Systemeauch gegenseitig verstehen. Dabei helfen Terminologien, und das Unternehmen IDist bei diesem Thema einer der Spezialisten. "Natürlich lassen sich IT-Systemeauch ohne Terminologien vernetzen. Aber dann können sie sich nicht vernünftigaustauschen, weil sie keine einheitliche Sprache sprechen. Das Ergebnis istspektakuläre Ineffizienz", sagt André Sander, Entwicklungsleiter Software undMitglied der ID Geschäftsführung. So gebe es Untersuchungen an Unikliniken, diezeigen, dass Ärzte teilweise 60 Prozent ihrer Zeit am Rechner sitzen - auchwegen fehlender Terminologien. Wie Terminologien so eingeführt werden können,dass alle etwas davon haben, thematisiert ID bei der DMEA 2020. Statt sich nurauf eine Terminologie zu verlassen, plädiert das Unternehmen für eine Pluralitätvon Terminologien, die mittels eines Terminologieservers aufeinander abgestimmtwerden. Bei der DMEA zeigt ID das gesamte Spektrum terminologiebasierterAnwendungen von der fallbegleitenden Codierung über die klinischeWirkstofferkennung bis hin zur ärztlichen Entscheidungsunterstützung.CompuGroup Medical SE: Digitale Vernetzung als GesamtstrategieFür CompuGroup Medical SE Geschäftsführer Thomas Simon ist diesektorübergreifende Vernetzung das Megathema der DMEA 2020: "Wenn wir diesektorübergreifende Vernetzung effizient digital umsetzen, wird das einqualitativer Quantensprung für die medizinische Versorgung und damit für diePatienten." Wie das aussieht, illustriert die CGM u.a. anhand ihres KernproduktsCGM CLINICAL für Akutkliniken bzw. Rehabilitationskliniken, das beim Pflege- undMedikationsprozess wesentlich ausgebaut wurde: "Die Stärke ist die nahtloseIntegration in andere klinische Prozesse", betont Andreas Waldbrenner, GeneralManager Klinikgeschäft: "Das setzt viele Synergien frei und führt zu einerEntlastung der Mitarbeiter bei gleichzeitigem Qualitätsgewinn." Auch diePatienten wollen an das digitale Gesundheitswesen angebunden werden. Für siehält die CGM mit ihrer elektronischen Patientenakte CGM LIFE eine eigene Lösungbereit. Den Weg in Richtung Patientenplattform skizziert Michael Franz, VicePresident Business Development: "Bei der DMEA stellen wir unsere auf CGM LIFEbasierende Click-Doc-Plattform vor, eine umfassende Kommunikationslösung, diePatienten und Leistungserbringer auf ein Level bringt und unterschiedlichstePartner-Apps zugänglich macht."Cerner: Smarte IT, Smarte CareWer das Gesundheitswesen durch Digitalisierung besser machen will, der muss dieMöglichkeiten ausnutzen, die die IT im Gesundheitswesen bietet, sagt StefanRadatz, Regional General Manager Mittel- und Osteuropa sowie GeschäftsführerDeutschland und Österreich bei Cerner: "Aktuell nutzen Krankenhäuser inDeutschland KIS-Systeme vor allem zur Dokumentation. Hier gilt es, eine ganzneue Denkweise zu etablieren." Voraussetzung dafür seien moderne, offeneArchitekturen, die Nutzung von Industriestandards wie FHIR sowie eine stabile,innovative Plattform als Fundament für die Orchestrierung kleinteiligerServices. Bei der DMEA 2020 zeigt Cerner, wie ein für das Krankenhausbetriebenes, voll standardisiertes KIS individuelle Kundenbedürfnisse optimalabbilden kann. Aus einem reinen Dokumentationssystem wird eine smarteProzessunterstützung, die die Arbeit erleichtert und die Patientenversorgungverbessert: "Die IT kann das medizinische Personal in seiner täglichen Arbeitaktiv unterstützen, indem sie Prozesse vorausdenkt, Daten analysiert undInformationen in Echtzeit bereitstellt", so Radatz. "Dadurch kann ITentscheidungsunterstützend agieren, und das klinische Personal wird gerade beiRoutineaufgaben entlastet."Agfa HealthCare: Die Evolution der Krankenhaus-IT geht weiterAls einer der Marktführer für Krankenhausinformationssysteme (KIS) inDeutschland zeigt Agfa HealthCare bei der DMEA 2020, wie sich sein KIS ORBIS inRichtung einer modularen, webbasierten Plattform weiterentwickelt. Zu sehen istder komplett neugestaltete, pflegerische Care-Cycle sowie ein Wundmanagement,das eine mobile Bilderfassung am Patientenbett erlaubt. "Als echte Neuheitzeigen wir außerdem einen sicheren Messenger, mit dem Ärzte und Pflegekräfteuntereinander kommunizieren können", so Michael Strüter, Geschäftsführer undVertriebsleitung IT DACH bei Agfa HealthCare. Dieser Messenger oder 'Chat' isteine Erweiterung der mobilen Lösung ORBIS Info4U, die schon bisher lesendenZugriff auf die Krankengeschichte sowie Funktionen für mobiles Diktat undScannen geboten hat. Auch für andere Nutzergruppen hat Agfa HealthCareNeuerungen parat: Medizincontroller können sich über ORBIS MedCo freuen, einDashboard für einen schnellen Zugang zu MDK-Fällen und für eineMDK-Risikoeinschätzung. Jenseits der KIS-Innovationen hat das Unternehmen einePatientenunterschrift per Signatur-Pad im DMEA-Gepäck. 