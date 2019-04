DMEA 2019: Dosing und m.Doc kooperieren für ein besseres Medikationsmanagement

Heidelberg/Köln (ots) - Der Hersteller digitaler Lösungen zurArzneimittel-Therapiesicherheit, Dosing aus Heidelberg, und dasKölner e-Health-Start-up m.Doc arbeiten künftig auf dem Feld desMedikationsmanagements zusammen.Die Partner beabsichtigen, die Produkte von Dosing in diepatientenzentrierte m.Doc-Gesundheitsplattform zu integrieren. Damitwird Dosing zu einem weiteren Netzwerkmitglied von m.Doc und bringtfundiertes Know How aus dem Bereich derArzneitmitteltherapie-sicherheit und Medikationsmanagement mit."Ziel ist es, den Patienten ein digitales Cockpit für ihreMedikation während der Therapie im Krankenhaus und darüber hinaus zurVerfügung zu stellen und eine Schnittstelle zu den professionellenGesundheitssystemen zu schaffen", erklärt Admir Kulin,Geschäftsführer von m.Doc. "Mit diesem Service wird die Kommunikationbeim Thema Medikation zwischen Patienten, Klinik, Arzt und weiterenLeistungserbringern erheblich vereinfacht."So können Patienten den Bundesmedikationsplan, der sämtlicheverschreibungspflichtige Arzneimittel enthält, die sie einnehmen,einscannen und diverse Felder selbst editieren, sobald esUnklarheiten oder Fragen gibt. Dies kann zum Beispiel die Dauer derEinnahmezeit oder die Art der Einnahme sein. Darüber hinaus könnenPatienten Arzneimittel erfassen, die nicht im Bundesmedikationsplanenthalten sind, wie etwa frei verkäufliche Mittel aus der Apotheke."Die Plattform vom m.Doc bietet eine ideale Basis,Medikationsfehler zu vermeiden und dieArzneimittel-Therapiesicherheit zu verbessern.", so Jens Kaltschmidt,Geschäftsführer der Dosing GmbH. Die Medikamenteneinnahme wird fürdie Patienten dadurch sicherer und transparenter. Das schafftVertrauen.Über m.Docm.Doc unterstützt mit digitalen Innovationen die Versorgung vonPatienten - überall dort, wo diese stattfindet: beim Haus- oderFacharzt genauso wie vor, während und nach dem Krankenhausaufenthalt.Die Gesundheitsplattform überwindet Sektorengrenzen und begleitetPatienten durch Maßnahmen der Früherkennung, Diagnostik, Therapie undRehabilitation. Das 2016 gegründete Digital Health-Unternehmen mitSitz in Köln gestaltet die Digitalisierung im Gesundheitswesen aktivmit, indem es alle Beteiligten einbindet. Ausgehend vomInformationsbedürfnis des Patienten setzt es auf ein stetigwachsendes Partnernetzwerk, das sich über offene Schnittstellen indie Plattform einbringen kann. Dazu gehören Anbieter vonKrankenhausinformationssystemen ebenso wie Kassen mit ihrenelektronischen Patientenakten. m.Doc macht damit eine effizienteVersorgung möglich und schafft Ärzten, Pflegekräften und anderenBehandlern mehr Zeit für das Wesentliche - die Hinwendung zumPatienten. www.mdoc.oneÜber die Dosing GmbHDas Unternehmen ist spezialisiert auf digitale Lösungen zurArzneimittel-Therapiesicherheit. Seit 2006 unterstützt die DosingGmbH medizinische Entscheidungsträger im gesamten Medikationsprozess- von der Verordnung über die Therapieempfehlung bis zuApplikationsangaben und Anwendungshinweisen. Dosing ist eng verbundenmit dem Universitätsklinikum Heidelberg, an dem dasArzneimittelinformationssystems AiDKlinik® 2003 entwickelt wurde.Aktuell unterstützen unsere Produktlösungen - AiDKlinik® und MIAService - Healthcare Professionals in über 200 Krankenhäusern undvielen weiteren Sektoren des Gesundheitswesens. www.dosing.dePressekontakt:m.DocStefanie BergerKölner Str. 10150859 KölnTelefon: 0049 221 / 177 339 40Mobil: 0049 172 / 281 5917E-Mail: stefanie.berger@mdoc.oneOriginal-Content von: m.Doc GmbH, übermittelt durch news aktuell