DMCC holt sich Global Free Zone Award für viertes Rekordjahr in Folge

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -- DMCC (Dubai Multi Commodities Centre) wird vom fDi-Magazin derFinancial Times zu einem noch nie dagewesenen vierten Mal dieAuszeichnung "Global Free Zone of the Year" (GlobaleFreihandelszone des Jahres) verliehen- DMCC hat insgesamt vier Auszeichnungen erhalten und damit fürExzellenz in sechs weiteren Kategorien anerkannt- Rund 2.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen undWirtschaftssektoren schlossen sich DMCC im Jahr 2017 anDMCC (https://www.dmcc.ae/), die Freihandelszone, die der Welt alsVorbild dient und die Behörde für Handel, Unternehmen undRohstoffhandel von Dubai darstellt, wurde vom fDi-Magazin derFinancial Times im vierten Jahr in Folge als "Globale Freihandelszonedes Jahres 2018" ausgezeichnet.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:https://www.multivu.com/players/uk/8418751-dmcc-claims-global-free-zone-award/Als zentraler Punkt der UAE Diversifizierungsstrategie für dieWirtschaft spiegelt die jüngste Auszeichnung der DMCC ihre Fähigkeitwider, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, marktfreundlicheReformen voranzutreiben und ein kommerzielles Umfeld zu fördern, dasHandelshemmnisse, störende Regulierungen und hemmende Bürokratiebeseitigt.DMCC bietet ein einzigartiges regulatorisches Umfeld fürUnternehmen, die eine Niederlassung in Dubai errichten(http://www.dmcc.ae/) und Produkte, Dienstleistungen oder physischeund finanzielle Infrastrukturen bereitstellen möchten, die für einsicheres Handelswesen benötigt werden.In seinem Kommentar zur Auszeichnung sagte Ahmed bin Sulayem,Executive Chairman von DMCC:"Einen Rekord mit der viertmaligen Auszeichnung als globaleFreihandelszone des Jahres aufgestellt zu haben, ist ein wichtigerMoment für alle, die mit DMCC verbunden sind. Diese Auszeichnungzeigt, dass unsere langfristige Strategie, den Markt an der Spitzeanzuführen, funktioniert und weiterhin für die Unternehmen, die wirbeherbergen, funktionieren wird. Gemeinsam tragen dieDMCC-Mitgliedsunternehmen über 10 Prozent zum BIP von Dubai bei undspielen eine entscheidende Rolle im wirtschaftlichenDiversifizierungsplan der VAE. Mit Blick auf die Zukunft werden wirden Unternehmen in unserer Freihandelszone weiterhin helfen, ihreehrgeizigen Handelsziele zu verwirklichen, und gemeinsam die Zukunftdes Handels gestalten."60 Freihandelszonen aus der ganzen Welt wurden im Rahmen desWettbewerbs im Jahr 2018 bewertet und erhielten anhand einerumfassenden Reihe von Industrie- und Leistungskriterien Plätzezugewiesen. Die DMCC-Freihandelszone erhielt auch die Auszeichnungen"Freihandelszone des Jahres im Nahen Osten" und "GlobaleFreihandelszone des Jahres für KMU" sowie "Freihandelszone des Jahresfür KMU im Nahen Osten" und wurde für herausragende Leistungen in denfolgenden sechs Bereichen anerkannt: "China-Strategie", "SmarteStrategien", "Wirtschaftliche Auswirkungen", "Abbau der Bürokratie","Verbesserungen von Anlagen" und "Vordenkertum(https://futureoftrade.com/)".2017 traten der DMCC 1.980 neue Mitglieder bei. In den letztenzehn Jahren erzielte die DMCC ein durchschnittliches jährlichesWachstum von 30 %. Unternehmen, die ein Unternehmen in Dubai eröffnen(https://www.dmcc.ae/) wollen, können dies in nur 11 Tagen tun, wennsie sich dafür entscheiden, die DMCC zum Standort ihrer Wahl zumachen.Gautam Sashittal, Chief Executive Officer der DMCC, fügte hinzu:"Zum wiederholten Male der Empfänger dieser prestigeträchtigenAuszeichnung zu sein, erfüllt uns mit Freude und Demut. DieAuszeichnung als Freihandelszone Nummer Eins weltweit vier Jahre inFolge zu erhalten, ist beispiellos und zeigt die Stärke des globalenRufs der DMCC als ein wirklich vernetzter Markt und unterstreichtunsere Erfolge darin, progressive Unternehmen in die Lage zuversetzen, mit Zuversicht zu handeln und sich weiterzuentwickeln. DieDMCC verfolgt immer das Ziel, überdurchschnittliche Leistungen zuerzielen und innovativ zu sein. Dieser Erfolg hätte nicht ohne einTeam der Spitzenklasse, ehrgeizige Mitgliedsunternehmen und unsereStakeholder erzielt werden können. Wir danken ihnen allen für ihreLoyalität und Unterstützung."Unterstützt von erstklassiger Infrastruktur, Produkten undDienstleistungen bietet die DMCC einen nahtlosen und einfachen Wegzur Gründung eines Unternehmens in Dubai mit 100 Prozent Eigentum. ImMittelpunkt des Appells der DMCC an internationale Händler steht dieLage im Herzen von Dubai und an einem der begehrtesten Standorte derVAE, in den Jumeirah Lakes Towers (JLT), wo man wohnen, arbeiten undzu Besuch kommen kann. Die DMCC ist nur wenige Minuten von denwichtigsten Flughäfen und Seehäfen des Emirats entfernt und bietetambitionierten Unternehmen einen einfachen Zugang zu den amschnellsten wachsenden Märkten in Afrika, dem Nahen Osten, Asien unddarüber hinaus sowie zu den wichtigen Eckpfeiler-Märkten des Westens.Die DMCC, eine Freihandelszone in Dubai (https://www.dmcc.ae/),bietet sowohl legislative als auch Investitionsanreize und ist damitdie führende Wahl für Investoren, die ein Unternehmen in Dubaigründen wollen.Über DMCCDMCC mit Geschäftssitz in Dubai ist die am besten vernetzteFreihandelszone der Welt und die führende Handels- undUnternehmensdrehscheibe für Rohstoffe. Ob es sich um den Aufbaudynamischer Stadtviertel mit Immobilien der Spitzenklasse wie bei denJumeirah Lakes Towers und dem mit Spannung erwarteten Uptown Dubaihandelt oder um leistungsstarke Business-Services, dieDMCC-Freihandelszone bietet alles, was ihre dynamische Gemeinschaftbraucht, um zu wohnen, zu arbeiten und zu gedeihen. Der Hauptzweckvon DMCC ist der Handel und DMCC ist stolz darauf, die StellungDubais als dem Ort für den Welthandel heute und weit in die Zukunftzu erhalten und auszubauen. http://www.dmcc.aeDie Wettbewerbsmethode des fDi-MagazinsDie umfassende Methode, die das fDi-Magazin verwendete, bestanddarin, dass etwas mehr als 60 Bewerber aus Freihandelszonen,staatlichen und Investitionsförderungsgremien eine kurze Übersichtmit Einzelheiten zu ihrem Angebot einreichten. Das aus unabhängigenRichtern und FT-Spezialisten bestehende Redaktionsteam nutzte einPunktesystem zum Abwägen der Angaben, um eine Entscheidung zutreffen, wobei der Schwerpunkt auf dem Kernwachstum derFreihandelszonen in den letzten zwölf Monaten lag, und zwar sowohl inBezug auf die Mieter als auch die Zunahme an Quadratmetern Fläche.Darüber hinaus sah sich das Team wichtige Initiativen an, die in denfreien Zonen zur Verfügung stehen, und die Umsetzung neuerInitiativen.