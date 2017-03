DLTB nimmt Stellung zu den Bemerkungen der EU-Kommission zum Glücksspielstaatsvertrag: Kein Hindernis für die Unterzeichnung / Die EU-Kommission sollte sich nicht vereinnahmen lassen

Hamburg (ots) - Auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Märzwollen die Regierungschefs der Bundesländer eine geänderte Fassungdes Glücksspielstaatsvertrags (2. GlüÄndStV) unterzeichnen.Zu der Bemerkung der Europäischen Kommission imNotifizierungsverfahren nimmt der Federführer des Deutsche Lotto- undTotoblocks (DLTB), Torsten Meinberg, Stellung und kritisiert dieÄußerungen der EU-Kommission zu Online-Casinos."Der Glücksspielmarkt unterliegt in Deutschland klaren Regeln, diedem Spielerschutz und der Suchtbekämpfung dienen", betont Meinberg.Diesen Schwerpunkt erkennt auch die EU-Kommission ausdrücklich an.Allerdings sei es falsch, wenn die EU-Kommission wörtlich von einerLage mit "ungeregelten" Online-Casinospielen spreche. DerDLTB-Federführer stellt dazu klar: "Die EU-Kommission irrt, wenn sieschreibt, der Markt im Online-Casino Bereich sei unreguliert -Internet-Casinos sind in Deutschland verboten, genauso wie dieTeilnahme an deren Angeboten."Die Bemerkung der EU-Kommission bezeichnet Meinberg als besondersirritierend, weil sich die Kommission dadurch zum Fürsprecher einerweitgehenden Freigabe des Glücksspielmarktes mache. "Dies steht derEU-Kommission nicht zu, weil es nicht in ihre Kompetenz fällt. Diesist allein Sache der Deutschen Länder", betont Meinberg.Wichtiger sei in diesem Zusammenhang die Durchsetzung desbestehenden Verbots illegaler Glücksspiele: Meinberg appelliert daheran die Politik, für einen effizienteren und konsequenteren Vollzugder bestehenden Gesetze auf allen Ebenen zu sorgen: "Der Schwarzmarktder Online-Casinos und illegalen Schwarzlotterien im Internet mussendlich ausgetrocknet werden. Die Sperrung von Zugang undZahlungswegen (d. h. Sperrung von IP-Adressen und Payment-Blocking)muss konsequent durchgesetzt werden." Dafür sind die Bundesländerzuständig. "Hier müssen die Glücksspielaufsichten der Länder ohnefalsche Rücksichtnahme durchgreifen. Dafür müssen sie schlagkräftigausgestattet sein."Der DLTB-Federführer Meinberg ist zudem überzeugt: "Insgesamthandelt es sich bei den Bemerkungen der EU-Kommission zumGlücksspielstaatsvertrag um Anmerkungen, die nach den Regularien derEU einer Unterschrift des Staatsvertrags nicht entgegenstehen. Siewerden nicht zu einer Verlängerung des laufendenGesetzgebungsverfahrens führen. Der DLTB ist zuversichtlich, dass dieBundesrepublik die von der Kommission angesprochenen Fragenzufriedenstellend beantworten wird."Über den DLTB:Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTOsteht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangigesZiel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitigaber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Imstaatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht amGewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohlsausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weitüberwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzierenzahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.Pressekontakt:Madeleine Göhring, Pressesprecherin des Deutschen Lotto- undTotoblocks, E-Mail: Goehring@lotto-hh.de,Telefon: +49 (0)40 6 32 05-241,mobil: +49(0)176 42 85 12 07Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell