DLTB begrüßt Novelle des Glücksspielstaatsvertrags: / Die Änderungen können zur Beruhigung des Glücksspielmarktes beitragen, wenn das neue Gesetz konsequent umgesetzt wird.

Berlin (ots) - Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) begrüßtdie Änderung des Glücksspielstaatsvertrags: "Mit der Unterzeichnungdes Änderungsgesetzes haben die Regierungschefs der Länder am 16.März 2017 ein wichtiges Signal für die Neuordnung des umkämpftenGlücksspielmarktes gesetzt. Das verantwortungsvolle undgemeinwohlorientierte Glücksspiel wird dadurch gestärkt", betonen diebeiden Federführer des DLTB, Torsten Meinberg und Michael Heinrich.Beide sind zugleich Geschäftsführer der Lotto Hamburg GmbH.Michael Heinrich, ergänzt: "Wir erwarten, dass die beschlossenenGesetzesänderungen zu einer Beruhigung auf dem Glücksspielmarktbeitragen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass diegesetzgeberischen Möglichkeiten auf allen politischen Ebenenkonsequent umgesetzt werden."Besonders befürworten die DLTB-Federführer die Absicht der Länder,den illegalen Online-Casino Markt konsequent zu bekämpfen:"Online-Casino Spiele bergen eine hohe Spielsuchtgefahr", mahntTorsten Meinberg. "Sie müssen daher verboten bleiben. EineLiberalisierung dieses Segments kann auch wirtschaftlich großeFolgeprobleme nach sich ziehen: Das Betrugs-, Manipulations- undGeldwäscherisiko ist hoch."Meinberg appelliert an die Politik, für einen effizienteren undkonsequenteren Vollzug der bestehenden Gesetze auf allen Ebenen zusorgen: "Der Schwarzmarkt der Online-Casinos und illegalenSchwarzlotterien im Internet muss endlich ausgetrocknet werden"fordert Meinberg und unterstreicht eine zentrale Forderung des DLTBan die Politik: "Wichtig ist, dass die Glücksspiel-Aufsichten derLänder finanziell und personell so schlagkräftig ausgestattet werden,dass sie den um sich greifenden Wildwuchs im Glücksspielmarkt künftigwirkungsvoller eindämmen können."Die DLTB Federführer betonen: "Bei den staatlichenLotteriegesellschaften steht die Gemeinwohlorientierung imMittelpunkt. Das Lotteriemonopol sichert eine gesellschafts- undsozialverträgliche Durchführung von Lotterien, istmanipulationssicher und hat sich bewährt. Der Schutz der Bevölkerungvor Spielsucht und gefährlichen Glücksspielen hat für uns oberstePriorität."Über den DLTB:Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTOsteht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangigesZiel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitigaber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Imstaatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht amGewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohlsausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weitüberwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzierenzahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.Offizielle Pressefotos der DLTB-Federführer und Geschäftsführervon LOTTO Hamburg zur kostenfreien Verwendung im Zusammenhang miteiner redaktionellen Berichterstattung stehen hier zum Downloadbereit: http://ots.de/nyfcpPressekontakt:Madeleine Göhring, Pressesprecherin des DLTB,Tel. +49 40 / 6 32 05 - 104, Mobil: 0176 - 42 85 12,E-Mail: goehring@lotto-hh.deOriginal-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell