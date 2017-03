DLTB begrüßt Bundestagsbeschluss zur Strafbarkeit von Sportwettbetrug: Ein wichtiger Schritt zum Schutze der Integrität des Sports

Hamburg (ots) - Der Deutsche Lotto und Totoblock (DLTB) begrüßtdas vom Bundestag auf seiner 221. Sitzung, in der Nacht zum 10.3.2017beschlossene Gesetz zur Bekämpfung von Sportwettbetrug und appelliertan Politik und Verwaltung, das Gesetz auf allen Ebenen konsequentumzusetzen.Nach Meldungen über Manipulationen im Sport sowie Berichten überbetrügerische Wetten hat der Bundestag am 9. März das Gesetz zurStrafbarkeit von Sportwettbetrug und der Manipulation vonberufssportlichen Wettbewerben beschlossen.Dazu erklärt DLTB Federführer Torsten Meinberg: "Das beschlosseneGesetz ist ein wichtiger Schritt, der die strafrechtliche Verfolgungvon Sportwettbetrug ermöglicht. Es schließt Gesetzeslücken, welchedie effiziente strafrechtliche Verfolgung von Sportwettbetrug undManipulationen bisher verhindert haben."Meinberg mahnt jedoch: "Das Gesetz gegen Sportwettbetrug alleinkann nicht ausreichen. Wichtig ist die Stärkung derLänder-Aufsichtsbehörden bei der Umsetzung glücksspielrechtlicherRegulierungen und eine Kontrolle von Sportwett-Anbietern bei derEinhaltung notwendiger Sorgfaltspflichten."Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung soll insbesondere derBetrug bei Sportwetten strafrechtlich einfacher und konsequenterverfolgt werden können. Ebenso als Straftatbestand angesehen werdendamit künftig Absprachen mit Trainern, Schieds-, Wertungs- oderKampfrichtern, um den Verlauf bzw. das Ergebnis von Sportereignissenzu beeinflussen und zu manipulieren. Der Anwendungsbereich umfasstsowohl deutsche als auch ausländische Sportwettbewerbe.DLTB-Federführer Meinberg, der zugleich Geschäftsführer von LOTTOHamburg ist, betont: "Zahlreiche Skandale im Sport zeigen wie wichtiges ist, einen strengen Rechtsrahmen zur Sicherstellung eines seriösenund manipulationsunanfälligen Sportwetten-Angebots zu setzen. Soerhalten wir als langjähriger Partner und Förderer des Sports eineweitere Rückendeckung für unsere Bemühungen zum Schutze derIntegrität." Die Landeslotteriegesellschaften sind zum Teil mitODDSET auch Anbieter von Sportwetten.Ergänzend fordert Meinberg im Namen des DLTB konkrete Maßnahmen,um die Integrität des Sports zu stärken und Verbraucher zu schützen:- Dazu gehört das Verbot manipulationsanfälliger Wettangebote, wiesolche Live- und Ereigniswetten, bei denen noch im Spielverlaufz.B. auf die Anzahl gelber Karten oder Strafstöße gewettetwerden kann. Ein attraktives Wettangebot soll für Anbietermöglich sein, jedoch innerhalb klarer Grenzen.- Wetten im Jugend- und Amateurliga-Bereich sollten generellverboten werden.- Die Landesaufsichtsbehörden der Länder sind dahingehend zustärken und auszubauen, dass diese konsequent gegen dieillegalen Angebote vorgehen können. Der Staat muss alles tun,damit Manipulationen im Sport schon in einem Frühstadiumvermieden werden können.Über den DLTB:Der Deutsche Lotto- und Totoblock (DLTB) ist die Gemeinschaft der16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern. LOTTOsteht für Glück auf der Basis von Verantwortung. Unser vorrangigesZiel ist es, das Spiel mit dem Glück zu ermöglichen, gleichzeitigaber präventiv die Entstehung von Spielsucht zu verhindern. Imstaatlichen Auftrag orientiert sich unser Handeln nicht amGewinnstreben, sondern ist vorrangig an der Förderung des Gemeinwohlsausgerichtet. Die Einsätze der Spielteilnehmer fließen zum weitüberwiegenden Teil an die Allgemeinheit zurück und finanzierenzahlreiche Projekte in den Bereichen Soziales, Kultur und Sport.Pressekontakt:Madeleine Göhring, Lotto Hamburg GmbH, Pressesprecherin des DeutschenLotto- und Totoblocks,E-Mail: pressestelle@lotto-hh.de, Telefon: +49 (0)40 6 32 05-241www.lotto-hh.de/dltbAlle DLTB-Pressemitteilungen finden Sie unter www.lotto-hh.de/dltb.Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell