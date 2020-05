DLR-Studie: Lufthansa hat an ihren Heimatflughäfen deutlich höhere Marktanteile als ihre Wettbewerber an ihren Hauptairports

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Lufthansa hat an ihren zwei wichtigsten Flughäfen Frankfurt und München deutlich höhere Marktanteile als ihre Konkurrenten an ihren jeweiligen Hauptairports. Das zeigen Berechnungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) für die Düsseldorfer "Rheinische Post" (Samstags). Laut der Analyse hatte Lufthansa im Jahr 2019 inklusive Eurowings, Swiss, Austrian und Brussels in Frankfurt einen Anteil von 66,4 Prozent der Starts, in München waren es 67,8 Prozent. In Amsterdam kam die Gruppe KLM/Air France auf einen Anteil von 53,3 Prozent, in Paris Charles de Gaulle auf 52 Prozent. In London Heathrow erreichte die IAG-Gruppe (British Airways/Iberia inklusive Vueling) 51, 7 Prozent, in Madrid 48,8 Prozent laut DLR.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4610099OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell