DLRG zieht traurige Bilanz: Erstmals seit zehn Jahren wieder über 500 Menschen ertrunken

Bad Nenndorf (ots) - Nach Angaben der DeutschenLebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind im vergangenen Jahr inDeutschland mindestens 537 Menschen ertrunken. Gegenüber dem Jahr2015 stieg die Zahl der Opfer um 49. Bereits im Jahr zuvor war einAnstieg der Toten durch Ertrinken um 96 oder 24,5 Prozentfestzustellen. Dies sei der höchste Stand seit zehn Jahren. DieseZahlen gab der Vizepräsident der DLRG, Achim Haag, am Donnerstag inBerlin bekannt. Zurückzuführen sei der negative Trend auf denvielerorts relativ schönen Sommer. Laut DLRG-Statistik ertrankenallein 220 Menschen in den Sommermonaten Juni bis August. Besondersdie hohe Zahl der ertrunkenen Flüchtlinge (64) bereitet der DLRGerhebliche Sorgen. Die Zahl hat sich gegenüber der aus 2015 (27) mehrals verdoppelt.Nach Angaben der DLRG sind in den Jahren 2010 bis 2016 insgesamtmindestens 3094 Menschen im Wasser ums Leben gekommen. "Diese Zahlmacht das ganze Ausmaß deutlich. Für eine moderne, hoch entwickelteGesellschaft ist diese Bilanz nicht akzeptabel. Wenn wir dieOpferzahlen nachhaltig senken wollen, müssen alle Beteiligten -Staat, Länder, Gemeinden und alle für die Sicherheit Verantwortlichen- noch viele Hausaufgaben erledigen. Wir brauchen mehr Sicherheit,vor allem an den Binnengewässern, und eine verbesserteSchwimmfähigkeit speziell bei der nachwachsenden Generation", zeigtder DLRG-Vizepräsident Lösungswege auf.Haag: "Unfallschwerpunkt Nummer eins sind nach wie vor dieunbewachten Binnengewässer. In Flüssen, Bächen, Seen und Teichenertranken 406 Menschen, das sind gut 75 Prozent aller Opfer." An denKüsten von Nord- und Ostsee ertranken lediglich 26 Menschen - 20 inder Ostsee und sechs in der Nordsee. "Es zahlt sich aus, dass in fastallen Badeorten an den Küsten unsere Rettungsschwimmer für mehrSicherheit im und am Wasser sorgen. Unser Konzept eines zentralenWasserrettungsdienstes hat sich selbst bei einem großen Ansturm vonBadegästen und Wassersportlern in der Hauptsaison bewährt", begründetder DLRG-Vizepräsident die im Verhältnis geringe Zahl von Todesfällenan den deutschen Küsten.Mit Blick auf die Binnengewässer fordert Haag von der öffentlichenHand, Regelungen für eine verbindliche Absicherung derBinnengewässer, die von Schwimmern, Badegästen und Wassersportlerngenutzt werden.19 Menschen ertranken in einem Schwimmbad, 86 weitere verloren ineinem Hafenbecken, Graben oder an anderen Orten ihr Leben.DLRG-Vizechef Haag: "Die meisten Opfer ertranken in unbewachtenGewässern. Selbstüberschätzung, gesundheitliche Vorschädigungen,Übermut, Leichtsinn und Unkenntnis über mögliche Gefahren sind oftUrsache für tödliche Unfälle im Wasser." Das Risiko in unbewachtenGewässern zu ertrinken sei um ein Vielfaches größer als in Bädern undan Küsten, die von Rettungsschwimmern bewacht werden. "Unsereehrenamtlichen Retter hatten überall viel Arbeit; die Strände undBäder waren oft voll besetzt. Ohne ihren großen Einsatz und ihreschnelle Hilfe wäre die Zahl der Ertrunkenen noch deutlich höher", soHaag weiter.Eine besondere Risikogruppe stellen inzwischen die Flüchtlingedar. Insgesamt sind im vergangenen Jahr 64 Asylsuchende ertrunken.Die DLRG hat bereits reagiert. Haag: "Wir haben die Baderegeln inüber 25 Sprachen übersetzt, um den Menschen aus anderen Ländern dieGefahren im Wasser zu verdeutlichen. Hinzu stellen wir den Kommunenund unseren Gliederungen vor Ort Piktogramme zum Nachdruck zurVerfügung." Den kostenlosen Download finden Interessierte unterwww.dlrg.de/informieren/regeln.Besonders vom Ertrinken betroffen sind ältere Menschen. In derAltersklasse von 71 bis 85 Jahren ertranken 108 Personen. Aber auchbei den 16- bis 35-Jährigen waren es nach Angaben der DLRG 139 (110im Vorjahr) Frauen und Männer.Ein besonderes Augenmerk haben die Lebensretter natürlich immerwieder auf die Kinder bis 15 Jahre. Insgesamt kamen 46 in dieserAltersklasse ums Leben, im Jahr zuvor waren es noch 25. DLRG-VizechefHaag appelliert an die Eltern, die Kleinsten nicht aus den Augen zulassen. Schon ein flacher Gartenteich könne für sie zur tödlichenGefahr werden. Und eine Forderung an die Schulen und deren Träger hater auch: "Dies zeigt deutlich, dass der Schwimmunterricht in denSchulen konsequent durchgeführt werden muss. Wir setzen uns deshalbim Aktionsbündnis ProBad und in der Bäderallianz Deutschland mitNachdruck für den Erhalt der Bäder ein und fordern die Kommunen auf,gerade den Grundschulen einen Zugang zu Bädern zu ermöglichen."Nichts Neues beim Geschlechtervergleich: 411 Männer (knapp 77Prozent) und 114 Frauen (gut 20 Prozent) kamen in deutschen Gewässernzu Tode.Auch im vergangenen Jahr ertranken die meisten Menschen in Bayern.Laut DLRG-Statistik kamen dort 91 Menschen ums Leben. An zweiterStelle rangiert Nordrhein-Westfalen mit 76 tödlichen Wasserunfällen,gefolgt von Niedersachsen (58) und Baden-Württemberg (54). Diesicherste Region war das Saarland (wie im Vorjahr), dort kamen zweiMenschen ums Leben.Über die DLRGDie DLRG ist mit rund 1,4 Millionen Mitgliedern und Förderern diegrößte freiwillige Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrerGründung im Jahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschenvor dem Ertrinken zu bewahren. Schirmherr ist Bundespräsident JoachimGauck. Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- undRettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2015 hat sieüber 22 Millionen Schwimmprüfungen und über viereinhalb MillionenRettungsschwimmprüfungen abgenommen. In über 2.000 Gliederungenleisten die ehrenamtlichen Helfer pro Jahr fast acht MillionenStunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland. DieKernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- undRettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowieder Wasserrettungsdienst. Rund 47.000 Mitglieder wachen jährlich mehrals zwei Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen undWassersportlern.Pressekontakt:Achim WiesePressesprecher der DLRGTelefon: 05723 955-440Mobil: 0170 909 61 07E-Mail: Kommunikation@bgst.dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell