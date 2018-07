DLRG rettet acht Menschen vor dem Ertrinken (FOTO)

Bad Nenndorf (ots) -Innerhalb von nur zwei Tagen haben Rettungsschwimmerinnen undRettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)mindestens acht Menschen das Leben gerettet.Am Mittwoch, dem 18. Juli retteten Mitglieder der DLRG-WacheGraal-Müritz im Laufe des Tages insgesamt fünf Kinder vor demErtrinken. Zunächst gerieten vier Kinder auf den Buhnen inLebensgefahr. Später wurde ein weiteres Kind von der Strömung erfasstund ins tiefe Wasser gezogen. Der Junge konnte schlecht schwimmen undschrie laut um Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt herrschte starkerablandiger Wind.Am gleichen Tag unterschätzte ein zwölfjähriger Junge amSchönberger Strand die Brandung und geriet durch eine starkeUnterströmung in Lebensgefahr. Als der Junge um Hilfe rief, eiltenihm ein Bekannter und sein Vater zu Hilfe. Dabei geriet der Vaterebenfalls in Lebensgefahr. Zwei Rettungsschwimmer der DLRG brachtendie erschöpften Nichtschwimmer an Land.Dienstagmittag retteten eine Bootsbesatzung und einRettungsschwimmer der DLRG-Station Großenbrode einen 73-Jährigen vordem sicheren Tod durch Ertrinken.Auch das kommende Wochenende verspricht bei sommerlichenTemperaturen viel Arbeit für die ehrenamtlichen Lebensretter derDLRG. Leichtsinn, Übermut, schlechte Schwimmfähigkeit,Selbstüberschätzung und Unkenntnis über mögliche Gefahren sowieAlkohol sind die häufigsten Ursachen. Außerdem kommt es immer wiedervor, dass Eltern oder Erziehungsberechtigte den Nachwuchs aus denAugen verlieren. Damit die schöne Zeit des Jahres am und im Wasserkein böses Ende nimmt, sollten Eltern, Schwimmer und Badeurlauberfolgende Hinweise beachten:- Nur an bewachten Badestellen schwimmen gehen und dieWarnhinweise beachten;- Eltern sollten kleine Kinder am und im Wasser nie aus den Augenlassen und immer in Griffweite bleiben; Luftmatratzen,Schlauchboote und Gummitiere sind gefährliches Spielzeug undkönnen leicht abgetrieben werden;- Die eigene Leistungsfähigkeit kritisch einschätzen; nichtübermütig werden;- Unbekannte Gewässer bergen Gefahren. Erkundigen Sie sich vor demBad bei einheimischen Fachleuten über besondere Gefahren und dieörtlichen Notrufmöglichkeiten;- Im Frühsommer sind die Gewässer in der Regel noch kalt. Diesgilt insbesondere für tiefe Baggerseen. Das Bad kann zuUnterkühlung und Krämpfen führen und lebensgefährlich werden;- Nie in unbekannte Gewässer springen. Nur an ausgewiesenenSprungbereichen ins Wasser springen. Kopfsprünge im Ufer- undFlachwasserbereich können lebensgefährlich sein oder schwerste,dauerhafte Schäden nach sich ziehen;- Verlassen Sie bei Gewitter das Wasser sofort. Es bestehtLebensgefahr;- Das Bad in Flüssen ist besonders gefährlich. Strömungen,Brückenpfeiler, Sogwirkungen, Unterwasserhindernisse, undFahrrinnen mit Freizeit- und Berufsschifffahrt bildenunkalkulierbare Risiken;- Achtung beim Badeurlaub an europäischen Meeren: Gezeiten undnicht erkennbare Strömungen und Unterströmungen sowie starkeablandige Winde können auch gute Schwimmer in Lebensgefahrbringen;- Trinken Sie vor dem Baden keinen Alkohol und vermeiden Sie einBad unmittelbar nach dem Essen.- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt baden.- Auch bei stehtiefen Schwimmbecken sollten Sie Kindern dieNutzung immer nur unter Aufsicht gestatten- Kinder sollten frühzeitig schwimmen lernen und die BaderegelnkennenWeitere Sicherheitshinweise finden Sie auf der Internetseite:https://dlrg.de/informieren.htmlPressekontakt:Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG,E-Mail: achim.wiese@bgst.dlrg.de, Mobil: 0170-9096107Original-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell