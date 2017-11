DLRG ermittelt in Hagen Deutsche Meister im Rettungsschwimmen (FOTO)

Bad Nenndorf/Hagen (ots) -Rund 1.200 junge Athleten haben am vergangenen Wochenende in Hagen(Nordrhein-Westfalen) an den 45. Deutschen Meisterschaften imRettungsschwimmen teilgenommen. Im Westfalenbad ermittelte dieDeutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in fünf Altersklassendie schnellsten Retter unter ihren Mitgliedern. Die Mehrkampfwertungder Frauen in der offenen Altersklasse entschied Kerstin Lange vonder DLRG Harsewinkel (Kreis Gütersloh) für sich. Bester Mehrkämpferbei den Männern war Welt- und Europameister Danny Wieck von der DLRGStralsund (Mecklenburg-Vorpommern). Die DLRG Halle-Saalekreis(Sachsen-Anhalt) war der erfolgreichste der knapp 130 vertretenenVereine. Im Wettstreit der 18 Landesverbände der größten freiwilligenWasserrettungsorganisation der Welt ging der Titel an die DLRGWestfalen.Der Rettungssport ist die Wettkampfvariante desRettungsschwimmens. Neben der Schnelligkeit beim Schwimmen kommt esfür die Sportler vor allem darauf an, bestimmte Hilfsmittel zurWasserrettung, zum Beispiel Flossen oder den Gurtretter, bestmöglichzu beherrschen. Das Wettkampfprogramm umfasst bei den DeutschenMeisterschaften verschiedene Einzel- und Staffeldisziplinen, etwa 50Meter Retten einer Puppe oder 200 Meter Hindernisschwimmen. Gestartetwird in fünf Altersklassen.Weitere Infos sowie alle Ergebnisse und Bilder zu den 45.Deutschen Meisterschaften im Rettungsschwimmen gibt es unterdlrg.de/dm2017Pressekontakt:Martin HolzhauseDLRG-BundesgeschäftsstelleTelefon: 05723 955-442E-Mail: kommunikation@bgst.dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell