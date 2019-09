DLRG-Sommerbilanz: Mindestens 348 Menschen ertrunken - darunter 28 Migranten

Bad Nenndorf (ots) - In den ersten acht Monaten des Jahres 2019sind in deutschen Gewässern mindestens 348 Menschen ertrunken,immerhin 97 weniger als im Vorjahreszeitraum. Allerdings lag die Zahlder Todesfälle durch Ertrinken im Sommermonat Juni verglichen mit2018 höher. Diese Zahlen gab die DeutscheLebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag (12.9.) bekannt."Erfreulich ist, dass wir verglichen mit dem Vorjahr weniger Fällevon Ertrunkenen haben. Der Sommer war dieses Mal etwas verhaltener.Die Statistik zeigt jedoch auch: sobald es heiß wird, gehen die Leute- oft zu sorglos - ins Wasser", so DLRG-Präsident Achim Haag."Die Ursachen sind wie so oft Leichtsinn, Überschätzen der eigenenLeistungsfähigkeit, eine zu hohe Risikobereitschaft und insbesonderedas Schwimmen in unbewachten Gewässern", beklagt der Chef derLebensretter.Unfallschwerpunkte sind nach wie vor Seen und Flüsse. In denüberwiegend unbewachten Binnengewässern ertranken 291 Menschen, dassind mehr als 83 Prozent der Gesamtzahl. 176 Menschen starben in Seenund Teichen, 100 in Flüssen, 13 in einem Kanal.Demgegenüber sind die Küsten von Nord- und Ostsee weiterhinrelativ sicher, weil die gut ausgebildeten Rettungsschwimmer der DLRGan fast 90 Stationen zwischen Borkum und Usedom von Mitte Mai bisMitte September über die Sicherheit an den Stränden wachen, die beiBade- und Wassersportunfällen schnelle Hilfe leisten und durch ihrenEinsatz Schlimmeres verhindern. Im Meer (an Küsten und auf denInseln) ertranken bis Ende August 22 Menschen (einer weniger als2018). "Großer Dank gilt an dieser Stelle all unseren Rettern - seies an der Küste, am See oder am Beckenrand - und natürlich allen inder Ausbildung tätigen Mitglieder. Die Zeit und die Leidenschaft, diesie ehrenamtlich aufbringen, sind unbezahlbar", sagte Haag.Erfreulich ist die Entwicklung der Ertrinkungsfälle inSchwimmbädern. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sank die Zahl von 29auf 8. In Hafenbecken, Gräben und an sonstigen Orten kamen 19Menschen ums Leben. In privaten Swimmingpools gab es bislang keineTodesfälle.Weiterhin eine besondere Risikogruppe stellen Menschen mitMigrationshintergrund dar. Insgesamt ertranken 28 von ihnen (2018:29), die meisten konnten nicht schwimmen.In der Verteilung nach Bundesländern rangiert Bayern erneut mit 80Todesfällen (±0) vor dem bevölkerungsreichsten BundeslandNordrhein-Westfalen mit 53 Opfern (-2). In Niedersachsen ertranken 42Menschen (-10), in Baden-Württemberg 30 (-18). Es folgen Brandenburgmit 27 (-1), Mecklenburg-Vorpommern mit 25 (-5), Hessen mit 19 (-16),Sachsen (-6) und Schleswig-Holstein (+1) mit je 14, Hamburg mit 13(-1), Sachsen-Anhalt mit 11 (-6), Rheinland-Pfalz (-13) und Thüringen(+2) mit je 7, Berlin mit 3 (-8) und Saarland mit 2 (-5) sowie Bremenmit 1 (-7) Ertrinkungstoten.In der Verteilung nach Männern und Frauen gibt es keineÜberraschungen. In den ersten Monaten des Jahres verloren 280 Männerihr Leben im Wasser. Der Anteil des "starken Geschlechts" beläuftsich damit abermals auf über 80 Prozent. Hier sindSelbstüberschätzung, Leichtsinn und oftmals auch Alkohol Gründe fürdie tödlichen Unfälle.In der Altersstatistik ist leider weiterhin bei den Vor- undGrundschulkindern die Zahl der Todesfälle relativ hoch. In derAltersklasse 0 - 10 Jahre starben 21 Kinder (-5). Unter den 11- bis15-Jährigen gab es 6 Todesfälle - 7 weniger als 2018.Über die DLRGDie DLRG ist mit fast 1,8 Millionen Mitgliedern und Förderern diegrößte Wasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung imJahr 1913 hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor demErtrinken zu bewahren. Schirmherr ist Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier. Die DLRG ist die Nummer Eins in der Schwimm- undRettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2018 hat sieüber 22,5 Millionen Schwimmprüfungen und fast fünf MillionenRettungsschwimmprüfungen abgenommen. In rund 2.000 Gliederungenleisten die ehrenamtlichen Helfer pro Jahr über zehn MillionenStunden freiwillige Arbeit für die Menschen in Deutschland. DieKernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- undRettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowieder Wasserrettungsdienst. Über 45.000 Mitglieder wachen jährlich weitmehr als drei Millionen Stunden über die Sicherheit von Badegästenund Wassersportlern. Mehr Informationen unter dlrg.de.Pressekontakt:Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG, Telefon 05723-955 441 odermobil 0170-909 61 07, E-Mail presse@dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell