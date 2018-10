DLRG-Pressegespräch: Alle vier Tage schließt ein Schwimmbad für immer

Bad Nenndorf (ots) -In den vergangenen 17 Jahren sind durchschnittlich jährlich 80Schwimmbäder geschlossen worden. Dieses schleichende Bädersterbenmuss endlich beendet werden.Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) berichtet ineiner Pressekonferenz am Rande der Messe interbad 2018 in Stuttgartüber ihre Aktivitäten zur Rettung der Bäder.Dazu hat die DLRG einen Spot, der durchaus für Kinos und Fernsehengeeignet ist, produziert. Dieser Film wird präsentiert wie auch dieKampagne "Rettet die Bäder" vorgestellt. Das Hauptstatement hält derPräsident der DLRG, Achim Haag.Die Pressekonferenz findet statt am Donnerstag, den 25. Oktober2018, um 10 Uhr, Messe Stuttgart, ICS Kongressraum C5.1.Akkreditierungen bitte über die Messe Stuttgart am Presseschalter.Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der beigefügtenEinladung.Pressekontakt:Achim WiesePressesprecher der DLRGTelefon: 05723 955 441mobil: 0170-9096107E-Mail: achim.wiese@bgst.dlrg.deOriginal-Content von: DLRG - Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, übermittelt durch news aktuell