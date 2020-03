DLRG Barometer: mindestens 417 Todesfälle durch Ertrinken / Baden in unbewachten Binnengewässern ist lebensgefährlich (FOTO)

München/Bad Nenndorf (ots) - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mindestens417 Menschen ertrunken. In Binnengewässern verloren 362 Männer und Frauen, dassind rund 87 Prozent der Opfer, ihr Leben. Diese Statistik gab die DeutscheLebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag (5.3.) in München bekannt."Flüsse, Seen oder Kanäle sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen. Nurvergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht.Das Risiko, dort zu ertrinken, ist deshalb um ein Vielfaches höher als an Küstenoder in Schwimmbädern", beschreibt Achim Haag, Präsident der Wasserretter, dieGefahrenlage. Er kritisiert Kommunen und Landkreise, die nicht genug für dieSicherheit der Menschen im und am Wasser täten. "Die DLRG könnte mitGefahrenexpertisen und Rettungsschwimmern viele Gefahrenstellen entschärfen", soHaag weiter.Die Anzahl der Opfer ist 2019 um 17,3% auf 417 zurückgegangen. Zwar brach dervergangene Sommer zahlreiche Temperaturrekorde, diese wechselten sich jedoch miteinigen Regentagen, kühlen Temperaturen und starken Unwettern ab. So entschiedensich viele Menschen oftmals gegen ein Bad im See oder an den Küsten, was die aufden ersten Blick positive Entwicklung erklärt. "Der Wettergott hat uns in dieKarten gespielt", kommentierte der DLRG-Präsident das Ergebnis. Wie sich schönesWetter auf die Ertrinkungsfälle auswirken kann, zeigten die Monate Juni, Juliund August: 237 Männer, Frauen und Kinder ertranken in diesen immer wieder vonHitzewellen und Trockenheit geprägten Monaten, mehr als die Hälfte der tödlichenWasserunfälle des gesamten Jahres.Die tödlichen Unfälle an Nord- und Ostsee haben sich im Vergleich zu 2018 umzwei Fälle reduziert. An den Küsten zwischen Borkum und Usedom starben 23Menschen (fünf in der Nord- und 18 in der Ostsee), davon viele beim Segeln oderAngeln. Deutlich gesunken sind die Todesfälle in Schwimmbädern. 2019verzeichnete die DLRG-Statistik elf Opfer (2018: 29) in Frei-, Hallen- undNaturbädern. In privaten Swimmingpools ertranken zwei Menschen.Besonders vom Ertrinken betroffen sind Kinder und junge Menschen. 17 Kinder(2018: 15) im Vorschul- und acht (elf) im Grundschulalter kamen im Wasser umsLeben. DLRG-Präsident Haag: "Hier ist sicherlich die zurückgehendeSchwimmfertigkeit bei den Kindern eine Ursache." Hart kritisiert die DLRG indiesem Zusammenhang die sich weiter verschlechternden Rahmenbedingungen für dieSchwimmausbildung. Die Zahl der geschlossenen und akut vor Schließung stehendenBäder in Deutschland erhöhe sich stets, so Haag weiter. "Diese Entwicklung istalarmierend. Die Folgen bekommen wir alle zu spüren. 20 bis 25 Prozent allerGrundschulen bieten keinen Schwimmunterricht mehr an, weil ihnen kein Bad zurVerfügung steht und ausbildende Verbände wie die DLRG haben lange Wartelistenvon ein bis zwei Jahren für einen Schwimmkurs. Mehr als jeder zweiteGrundschulabsolvent ist kein sicherer Schwimmer mehr." Und: "Die Proteste in denKommunen gegen Bäderschließungen werden immer lauter. 85 Prozent der Menschenwollen ihr Bad behalten. Das ist die große Mehrheit. Darauf sollte die Politikhören", sagt der Chef der Lebensretter.Neue AufklärungskampagneDie DLRG startet daher ihre Aufklärungskampagne "Sicheres Schwimmen" und fordertEltern, Lehrkräfte und Schwimmtrainer auf, ihren gesellschaftlichen Auftrag, denKindern das Schwimmen zu lehren, ernst zu nehmen und diesem mit allen Mittelnnachzukommen. Mit ihrer Petition "Rettet die Bäder!" hat die SchwimmausbilderinNummer eins in Deutschland einen ersten wichtigen Teilschritt erreicht. Nachdemim Dezember 2019 der Petitionsausschuss in öffentlicher Sitzung über den Erhaltvon Schwimmbädern in Deutschland diskutierte, war die DLRG erst Anfang 2020erneut im Bundestag. Dieses Mal nahm sich der Sportausschuss der Sache an undverlautbarte anschließend ernsthafte Pläne für ein bundesweitesInvestitionsprogramm für die Schwimmbäderinfrastruktur.Eine besondere Risikogruppe stellen weiterhin Flüchtlinge. Im vergangenen Jahrertranken 27 Asylsuchende, die so gut wie alle Nichtschwimmer waren. Die DLRGhat ihre Baderegeln in über 25 Sprachen übersetzt sowie Piktogramme derBaderegeln zum kostenlosen Nachdruck entwickelt und den Kommunen wie auchGliederungen der DLRG zum Download zur Verfügung gestellt.https://www.dlrg.de/informieren/regeln/download-uebersetzungen.htmlWie in den Vorjahren ertranken die meisten Menschen in Bayern, dort kamen 95Personen ums Leben - sieben mehr als im Jahr zuvor. Auf Rang zwei rangiertNordrhein-Westfalen mit 65 Todesfällen, dritter ist Niedersachsen, dasflächenmäßig zweitgrößte Bundesland, mit 51 Todesfällen. Es folgenBaden-Württemberg (37), Brandenburg (34) und Mecklenburg-Vorpommern (27).Material zur StatistikUnter folgendem Link finden Sie sämtliche Informationen zur Ertrinkungsstatistik2019. Neben Präsentationsfolien und Daten finden dort die Kolleginnen undKollegen auch Footagematerial unseres Produzenten TVN Hannover inklusive O-Tönedes Präsidenten, Achim Haag:https://dlrg.de/statistik-ertrinkenWenn Sie weiteres Material wünschen, melden Sie sich gern einfach per E-Mail ankommunikation@bgst.dlrg.de.Über die DLRGDie DLRG ist mit rund 1,8 Millionen Mitgliedern und Förderern die größteWasserrettungsorganisation der Welt. Seit ihrer Gründung im Jahr 1913 hat sie essich zur Aufgabe gemacht, Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Schirmherr istBundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die DLRG ist die Nummer Eins in derSchwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. Von 1950 bis 2018 hat sieüber 22,5 Millionen Schwimmprüfungen und fast fünf MillionenRettungsschwimmprüfungen abgenommen. In rund 2.000 Gliederungen leisten dieehrenamtlichen Helfer pro Jahr über zehn Millionen Stunden freiwillige Arbeitfür die Menschen in Deutschland. Die Kernaufgaben der DLRG sind die Schwimm- undRettungsschwimmausbildung, die Aufklärung über Wassergefahren sowie derWasserrettungsdienst. Über 45.000 Mitglieder wachen jährlich weit mehr als dreiMillionen Stunden über die Sicherheit von Badegästen und Wassersportlern. MehrInformationen unter dlrg.de.