DLH Holdings Corp: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Per 09.07.2018 wird für die Aktie DLH Holdings Corp am Heimatmarkt NASDAQ CM der Kurs von 5,59 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Human Resource & Employment Services".

Unser Analystenteam hat DLH Holdings Corp auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die DLH Holdings Corp-Aktie hat einen Wert von 45,83. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (39,01). Auch hier ist DLH Holdings Corp weder überkauft noch -verkauft (Wert: 39,01), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für DLH Holdings Corp.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der DLH Holdings Corp als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu DLH Holdings Corp vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 7,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 34,17 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 5,59 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen neutral gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an drei Tagen im negativen Bereich lag, gab es keine positive Diskussion in letzter Zeit. Die Anleger waren an vier Tagen größtenteils neutral eingestellt. Die Kommunikation über DLH Holdings Corp bewegt sich aktuell in einem relativ neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Hold"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Hold"-Rating festhalten.