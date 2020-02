DLG-Wintertagung 2020: Agrarstandort Deutschland - Weltmarkt, Premiummarkt, Marktausstieg? / 18. bis 19. Februar 2020 in Münster - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner kommt (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

Münster/Westf. (ots) - "Agrarstandort Deutschland - Weltmarkt, Premiummarkt,Marktausstieg?" ist das Leitthema der DLG-Wintertagung 2020, die am 18. und 19.Februar im Congress Centrum in der Halle Münsterland in Münster stattfindet.Mit Sternfahrten, Kundgebungen, Mahnfeuer machen Landwirte derzeit aktivKampagne für Ihre Perspektiven auf den eigenen Höfen. Sie weisen damit aufdrängende Herausforderung der Branche hin, fachlich basierte Lösungsvorschlägemit gesellschaftlichen Anforderungen zusammenzuführen. Eine Zukunftsstrategiefür den Agrarstandort Deutschland, die über Wahlzyklen hinaus geht undPlanungssicherheit gibt, ist aber nicht in Sicht. Auf der DLG-Wintertagung 2020werden Wissenschaft, Beratung und Praxis Lösungswege präsentieren und über neueStrategien für die Zukunft der Branche diskutieren.- Aktuelles Programm -Am Dienstag, den 18. Februar, wird Bundeslandwirtschaftsministerin JuliaKlöckner in der DLG-Mitgliederversammlung über die aktuellen agrarpolitischenHerausforderungen sprechen.Am Mittwoch, den 19. Februar, werden landwirtschaftliche Unternehmer undFachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Beratung in 14 öffentlichenVeranstaltungen die aktuellen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Ackerbau,Milchvieh- und Schweinehaltung, Betriebsführung und Forstwirtschaft diskutieren.Folgende Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen stehen auf dem Programm:- "Start-ups: Treiber für Innovation und Wandel"- "Mehr Frauen in die erste Reihe"- "Generation Z: Fridays for Farming"- "Stickstoff im Griff - funktioniert der Nährstofftransfer in derFruchtfolge?"- "Der Wald ist weg - was nun?"- "Nährstoffkonzepte für den Öko-Landbau von morgen- "Vermögenssicherung in schwierigen Zeiten"- "Von der Fütterung bis zur Düngung: Entstehung und Emission vonAmmoniak im Betrieb senken"- "Kälberhaltung im Fokus der Gesellschaft"- "Tierwohl jetzt am Markt etablieren - aber wie?"- "Chemischer Pflanzenschutz ade? Was kann Pflanzenzüchtungkompensieren?"- "Ernte- und Futtererträge messen und für Planung und Controllingnutzen!"- "Biologisierung: Kann konventioneller Landbau auch Öko sein?"In der Hauptveranstaltung "Plenum" am 19. Februar um 10 bis 12 Uhr werdenDLG-Präsident Hubertus Paetow, Prof. Dr. Harald Grethe von derHumboldt-Universität zu Berlin, Ronald Lotgerink, CEO der Vion Food Gruppe, undCarl-Josef Detert, Inhaber Detert Zuchttiere GmbH und Mirko Graff,Milchviehhalter in Simmerath, zum Leitthema "Agrarstandort Deutschland"referieren. Die anschließende Diskussion leitet Matthias Schulze Steinmann,Chefredakteur der top agrar.- Organisatorisches -Die DLG-Wintertagung 2020 beginnt am 18. Februar ab 10.00 Uhr mit den internenAusschuss-Sitzungen und der Mitgliederversammlung. Abends findet der Empfang desDLG-Vorstands statt. Alle öffentlichen Veranstaltungen (Impulsforen und Plenum)starten am 19. Februar ab 8.00 Uhr. Journalisten haben auch Zutritt zurMitgliederversammlung der DLG. Bitte melden Sie sich vorab am Empfangstresen an.Weitere Informationen und eine Online-Anmeldung sind unterwww.dlg-wintertagung.de zu finden.Pressekontakt:Rainer WinterDLG e.V.Eschborner Landstraße 12260489 FrankfurtDeutschland/GermanyTel. +49 6924788-212Fax +49 6924788-8212r.winter@dlg.orgwww.DLG.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66182/4517030OTS: DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.Original-Content von: DLG Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V., übermittelt durch news aktuell