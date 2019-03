DLC Asia: Was macht der Markt?

Für die Aktie DLC Asia stehen per 28.03.2019, 14:21 Uhr 0,16 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. DLC Asia zählt zum Segment "Investment Banking & Brokerage".

Die Aussichten für DLC Asia haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber DLC Asia. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält DLC Asia daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält DLC Asia von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei DLC Asia konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält DLC Asia auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der DLC Asia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 0,48 HKD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0,16 HKD) deutlich darunter (Unterschied -66,67 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (0,23 HKD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-30,43 Prozent Abweichung). Die DLC Asia-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Die DLC Asia-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.