DLA Piper ernennt neue Partner und Counsel in Deutschland

Frankfurt am Main / Hamburg / Köln / München (ots) - DLA Piperernennt zum 1. Mai 2019 weltweit 77 neue Partner, darunter mit SylviaEbersberger, Verena Grentzenberg, Dr. Henriette Norda, SebastianDecker und Semin O auch fünf Partner in Deutschland. Darüber hinausbefördert die Kanzlei in Deutschland, ebenfalls zum 1. Mai 2019, vierAnwälte zu Counseln.Sylvia Ebersberger ist seit 2016 am Münchener Standort von DLAPiper tätig und Mitglied der Praxisgruppe IPT/Commercial. Einbesonderer Fokus ihrer Tätigkeit liegt auf der Unterstützung vonTransformationsprozessen und Innovationsprojekten sowie derBegleitung datenbasierter Geschäftsmodelle. Aufgrund langjährigerTätigkeit für Mandanten der Automobilindustrie verfügt sie überbesondere Expertise im Automotive Sektor und ist mit den rechtlichenProblemstellungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette bestensvertraut. Ihre Beratung deutscher und internationaler Unternehmenreicht dabei von der Gestaltung und Verhandlung von Verträgen imRahmen von Entwicklungs- und Fertigungskooperationen über dasLieferantenmanagement bis hin zur Optimierung von Prozessen undProduktportfolien auf Basis intensiver Datennutzung.Verena Grentzenberg wechselte im Dezember 2015 zu DLA Piper. VomHamburger Büro aus berät sie als Mitglied der Praxisgruppe IPTnationale und internationale Unternehmen verschiedener Branchen zuallen Fragen rund um das Thema Datenschutz undInformationstechnologie. Den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bildet diedatenschutzrechtliche Beratung neuer Geschäftsmodelle (insbesondereim Online-Bereich, einschließlich sozialer Medien) und sie berätregelmäßig Big Data- und KI-Projekte. Sie unterstützt bei globalenTransfers von Arbeitnehmer- und Kundendaten, CRM-Projekten, CloudComputing Lösungen und sonstigen Vertragsgestaltungen mitAuftragsdatenverarbeitern. Sie berät auch im Arbeitnehmerdatenschutzund zu Whistleblower-Hotlines.Dr. Henriette Norda arbeitet seit 2012 im Hamburger Büro von DLAPiper und ist Mitglied der Praxisgruppe Arbeitsrecht. Sie berätmittelständische Unternehmen ebenso wie internationale Großkonzerneauf dem gesamten Gebiet des Individual- und Kollektivarbeitsrechts,einschließlich der daran angrenzenden Bereiche desGesellschaftsrechts. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt in derBeratung zu allen Fragen des Betriebsverfassungsrechts. Dierechtliche und strategische Umsetzung vonUnternehmensrestrukturierungen und Personalanpassungen zählt ebensozu ihrem Beratungsspektrum wie die arbeitsrechtliche Begleitung vonMandanten im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen.Sebastian Decker ist seit 2011 am Hamburger Standort in derPraxisgruppe Corporate/M&A tätig. Er berät nationale undinternationale Mandanten im Bereich Mergers & Acquisitions sowie imGesellschaftsrecht, einschließlich komplexer grenzüberschreitenderProjekte. Er verfügt zudem über langjährige Erfahrung in der Beratungvon Mandanten in den Branchen Transport/Aviation, Manufacturing undLife Sciences. Darüber hinaus berät Sebastian Decker regelmäßig beiJoint Venture- und Corporate Venture Capital-Projekten. Er verfügtaußerdem über umfangreiche Erfahrung in Projekten mitSchwellenländern und ist zudem Leiter unseres Africa Desks fürDeutschland.Semin O ist seit 2012 am Frankfurter Standort Mitglied derPraxisgruppe Litigation & Regulatory. Er ist spezialisiert aufKartellrecht, Fusionskontrolle und die Gestaltungkartellrechtskonformer Vertriebssysteme. Er hat umfangreicheErfahrung in der Koordinierung grenzüberschreitenderFusionskontrollverfahren, der kartellrechtlichen Beratung inkomplexen M&A-Transaktionen und der Kartellverteidigung vor Behördenund Gerichten. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Beratung liegt auf derGestaltung und Implementierung von Compliance-Systemen.Zu Counseln werden Saskia MacLaughlin (Arbeitsrecht, Hamburg), JanSpittka (IPT/Datenschutz, Köln), Oliver Otto (Restrukturierung,Frankfurt) und Christoph Engelmann (Litigation & Regulatory, Hamburg)ernannt."Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich zuihren Ernennungen und sind sehr stolz über diese Verstärkung derdeutschen Praxis aus den eigenen Reihen", so Dr. BenjaminParameswaran und Dr. Konrad Rohde, Managing Partner von DLA Piper inDeutschland. "In ihren neuen Positionen werden die Kolleginnen undKollegen künftig den Kurs von DLA Piper in den Praxisbereichenentscheidend mitprägen und zu unserem weiteren Erfolg beitragen. DieErnennungen sind auch Beleg für die hervorragendenKarriereperspektiven bei DLA Piper.Hinweise für den Herausgeber:1. DLA Piper ist eine weltweit tätige Rechtsanwaltskanzlei. Inmehr als 40 Ländern in Europa, Afrika, Asien, Australien, demNahen Osten sowie Nord- und Südamerika bietet DLA Piper einumfassendes Rechtsberatungsangebot.2. In Deutschland ist DLA Piper an vier Standorten - Frankfurt amMain, Hamburg, Köln und München - vertreten und wird von dendeutschen Managing Partnern Dr. Benjamin Parameswaran und Dr.Konrad Rohde geführt.3. Für weitere Information zu DLA Piper besuchen Sie unsereWeb-Seite www.dlapiper.com.Für weitere Informationen:Rolf Kopel, Senior PR & Communications Manager, DLA PiperTel.: +49 69 271 33 368 oder E-Mail: rolf.kopel@dlapiper.comJessica Hahn, PR & Communications Coordinator, DLA PiperTel.: +49 89 23 23 72 112 oder E-Mail: jessica.hahn@dlapiper.comOriginal-Content von: DLA Piper, übermittelt durch news aktuell