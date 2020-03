DLA Piper berät Heidelberger Druckmaschinen bei Maßnahmenpaket zur Profitabilitätssteigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberger Druckmaschinen":

Finanztrends Video zu Heidelberger Druckmaschinen



mehr >

Hamburg (ots) - DLA Piper hat die Heidelberger Druckmaschinen AG im Rahmen des von der Gesellschaft angekündigten umfassenden Maßnahmenpakets zur Profitabilitätssteigerung beraten. Ziel des Maßnahmenpakets ist es, kurzfristig die Strukturkosten zu reduzieren und die Profitabilität des Unternehmens nachhaltig zu verbessern. Dadurch wird sich die finanzielle Stabilität von Heidelberg deutlich verbessern.Zudem wird sich das Unternehmen künftig auf die profitablen Bereiche konzentrieren, in denen es bereits eine weltweit führende Marktstellung einnimmt. Der Schwerpunkt der künftigen Investitionen liegt auf der konsequenten "end-to-end" Digitalisierung der Kundenwertschöpfung, also vor allem integrierte Systemlösungen für Maschinen, Software, Verbrauchsgüter und Performanceservices.Die angekündigten Maßnahmen sollen in den kommenden Monaten konsequent umgesetzt werden, um die Neuausrichtung der Heidelberger Druckmaschinen AG zeitnah abschließen zu können. DLA Piper wird Heidelberger Druckmaschinen auch bei der Umsetzung der Maßnahmen begleiten.Das DLA Piper Team stand unter der gemeinsamen Federführung der Partner Dr. Benjamin Parameswaran (Corporate/M&A, Hamburg), Mike Danielewsky (Restructuring, Frankfurt) und Dr. Henriette Norda (Arbeitsrecht, Hamburg). Zum Kernteam gehörten daneben die Partner Dr. Marco Arteaga (Pensions, Frankfurt), Dr. Roland Maaß (Corporate, Frankfurt), Semin O (Kartellrecht, Frankfurt) und Dr. Andreas Meyer-Landrut (Corporate, Köln), die Counsel Dr. Annekatrin Veit (Pensions, München), Florian Bruder, Oliver Otto (beide Restructuring, Frankfurt) und Dr. Isaschar Nicolaysen (Corporate/M&A, Hamburg), die Senior Associates Juliane Hack (Frankfurt), Marx Dauth (Köln, beide Corporate), Dr. Gregor Schroll (Kartellrecht, Köln) und Dr. Martin Kaltwasser (Restructuring, Frankfurt) sowie die Associates Sophie von Mandelsloh, Dr. Diedrich Schröder (beide Corporate/M&A, Hamburg) und Alexander Rösch (Antitrust, Frankfurt).Pressekontakt:Für weitere Informationen:Rolf Kopel, Senior PR & Communications Manager, DLA PiperTel.: +49 69 271 33 368 oder E-Mail: rolf.kopel@dlapiper.comJessica Hahn, PR & Communications Coordinator, DLA PiperTel.: +49 89 23 23 72 112 oder E-Mail: jessica.hahn@dlapiper.comÜber DLA PiperDLA Piper zählt mit Büros in über 40 Ländern in Afrika, Asien,Australien, Europa, dem Nahen Osten sowie Nord- und Südamerika zu denweltweit führenden Wirtschaftskanzleien. In Deutschland ist DLA Piperan den Standorten Frankfurt, Hamburg, Köln und München mit mehr als240 Anwältinnen und Anwälten vertreten. In bestimmten Jurisdiktionenkönnen diese Informationen als Anwaltswerbung angesehen werden.Weitere Informationen unter: http://www.dlapiper.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127129/4550564OTS: DLA PiperOriginal-Content von: DLA Piper, übermittelt durch news aktuell