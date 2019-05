DLA Piper Hamburg: Alter Wall ist neuer Bürostandort (FOTO)

Hamburg (ots) -DLA Piper ist am vergangenen Wochenende vom Jungfernstieg in dieneuen Räumlichkeiten "Alter Wall Hamburg" im Herzen Hamburgs gezogen.Auf insgesamt rund 3.200 qm Bürofläche hat DLA Piper die oberstendrei Geschosse des Gebäudes an der Adresse Alter Wall 4 bezogen.Besonders hervorzuheben ist das historische Oktogon, das eineSichtachse zwischen allen Stockwerken schafft und die Transparenz desgesamten Bürokonzepts unterstreicht, sowie die exklusive Dachterrassemit ihrem Blick auf Alsterfleet und Rathaus.Am Altem Wall entstehen hinter der längsten historischen Fassadeder Stadt, direkt gegenüber vom Rathaus, insgesamt rund 15.000 qmFläche für Kunst, Genuss und Shopping sowie ca. 18.000 qm Raum fürmodernes Arbeiten.Dr. Jörg Paura, Office Managing Partner des Hamburger Büros vonDLA Piper, sagt: "Nachdem wir an unserem Hamburger Standort, seit derEröffnung vor nunmehr 15 Jahren, ein erhebliches Wachstum verzeichnenkonnten, freuen wir uns nun ganz besonders auf unsere neuenRäumlichkeiten in einem ebenso eleganten wie hanseatischen Umfeld."Dr. Benjamin Parameswaran und Dr. Konrad Rohde, Managing Partnervon DLA Piper in Deutschland, ergänzen: "Wie auch an unseren anderenStandorten in Frankfurt, Köln und München, unterstreichen unsereneuen Räumlichkeiten im Herzen von Hamburg in besonderem Maße denAnspruch von DLA Piper, lokale Kompetenz und internationale Präsenzan zentralen Wirtschaftsstandorten zu verbinden. Wir freuen uns sehrdarauf, unsere Mandanten künftig am Alten Wall begrüßen zu können."Für weitere Informationen:Rolf Kopel, Senior PR & Communications Manager, DLA PiperTel.: +49 69 271 33 368 oder E-Mail: rolf.kopel@dlapiper.comJessica Hahn, PR & Communications Coordinator, DLA PiperTel.: +49 89 23 23 72 112 oder E-Mail: jessica.hahn@dlapiper.comHinweise für den Herausgeber:1. DLA Piper ist eine weltweit tätige Rechtsanwaltskanzlei. In mehrals 40 Ländern in Europa, Afrika, Asien, Australien, dem Nahen Ostensowie Nord- und Südamerika bietet DLA Piper ein umfassendesRechtsberatungsangebot.2. In Deutschland ist DLA Piper an vier Standorten - Frankfurt amMain, Hamburg, Köln und München - vertreten und wird von dendeutschen Managing Partnern Dr. Benjamin Parameswaran und Dr. KonradRohde geführt.3. Für weitere Information zu DLA Piper besuchen Sie unsere Web-Seitewww.dlapiper.com.Original-Content von: DLA Piper, übermittelt durch news aktuell